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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
με βάση αναπλήρωσης και φόρτισης
Η ενυδατική λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας
Απλά αντλήστε τη λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN από το δοχείο αναπλήρωσης απευθείας στην ξυριστική μηχανή NIVEA FOR MEN της Philips.
Το σύστημα εντοπισμού καμπυλών εντοπίζει αυτόματα τις καμπύλες στο πρόσωπό σας για προστασία από ερεθισμούς.
4.0
από 5
48
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Gipo
04/10/2017
United Kingdom
Worlds greatest Shaver
I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
ducati1966
23/02/2016
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
great wet and dry function
great product excellent value for money, reliable, great design.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Roesti
04/10/2012
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent close shave every time
I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver