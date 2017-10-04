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  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
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  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα

Μη διαθέσιμο πλέον

NIVEAΞυριστική μηχανή NIVEA FOR MEN

HS8060/24

4
| (48) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
Η λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας για ενυδατικό και καταπραϋντικό ξύρισμα. Η φόρμουλα είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνες και χαμομήλι που αποκαθιστούν την ισορροπία του δέρματος και υποστηρίζουν μια υγιή εμφάνιση
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Σύστημα παροχής λοσιόν

Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα

  • με βάση αναπλήρωσης και φόρτισης

Σύστημα διανομής λοσιόν NIVEA FOR MEN

Σύστημα διανομής λοσιόν NIVEA FOR MEN

Η ενυδατική λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας

Ενσωματ. σύστημα αναπλήρωσης σωληναρίου

Ενσωματ. σύστημα αναπλήρωσης σωληναρίου

Απλά αντλήστε τη λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN από το δοχείο αναπλήρωσης απευθείας στην ξυριστική μηχανή NIVEA FOR MEN της Philips.

Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

Το σύστημα εντοπισμού καμπυλών εντοπίζει αυτόματα τις καμπύλες στο πρόσωπό σας για προστασία από ερεθισμούς.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

48

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

04/10/2017

United Kingdom

United Kingdom

Worlds greatest Shaver

I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver

23/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

great wet and dry function

great product excellent value for money, reliable, great design.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

04/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent close shave every time

I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.