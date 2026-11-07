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  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
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HS740 Blade RefillΑνταλλακτικές ηλεκτρικές ξυριστικές κεφαλές

HS740/15

4.6

| (376) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα

Οι ανταλλακτικές κεφαλές της ξυριστικής μηχανής κεφαλής Head Shaver Pro διαθέτουν 36 αυτοακονιζόμενες λεπίδες ComfortCut από σουηδικό ατσάλι. Αντικαθιστάτε τις κεφαλές κάθε 6 μήνες για να απολαμβάνετε και πάλι 100% απόδοση. Οι κεφαλές HS740 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές HS5980, HS7980 και HS9980.

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Η επωνυμία ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης που προτιμούν περισσότερο οι άνδρες παγκοσμίως1

Από την κορυφαία εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών* παγκοσμίως

Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα

  • Γνήσια είδη Philips

  • Για HS5980, HS7980, HS9980

  • Λεπίδες ComfortCut

  • Αντιδιαβρωτικό σύστημα ξυρίσματος

Από την κορυφαία εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών* παγκοσμίως

Από την κορυφαία εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών* παγκοσμίως

Η ξυριστική μηχανή κεφαλής Philips Head Shaver Pro έχει σχεδιαστεί για βαθύ ξύρισμα που είναι επίσης άνετο στο δέρμα. Αυτό είναι το ιδανικό εργαλείο για όσους θέλουν να έχουν περιποιημένη εμφάνιση, να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και να εκφράζουν απόλυτα τον εαυτό τους.

Απίστευτα απαλό ξύρισμα με τις λεπίδες ComfortCut

Απίστευτα απαλό ξύρισμα με τις λεπίδες ComfortCut

Απολαύστε βαθύ και άνετο ξύρισμα με αυτήν την ξυριστική μηχανή Philips. Οι 36 λεπίδες ComfortCut αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, για απαλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Από σουηδικό ατσάλι χειρουργικών προδιαγραφών

Από σουηδικό ατσάλι χειρουργικών προδιαγραφών

Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής κεφαλής Philips Head Shaver Pro είναι φτιαγμένες από σουηδικό ατσάλι χειρουργικών προδιαγραφών, που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και φιλικό προς το δέρμα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

376

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

07/11/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great head shaver

A quality product at a great price. Shaves my head very well and the battery is long lasting. No nicks or cuts when using this head shaver . I would recommend this head shaver

Πλεονεκτήματα

Gives a great head shaver at a quality price

Μειονεκτήματα

Carry pouch isn't up to much

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Essential shaver with ComfortCut Blades

Ημερομηνία χρήσης 2026-09-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Essential shaver with ComfortCut Blades

Ημερομηνία χρήσης 2026-09-25

02/11/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent machine Well worth the money Only problem is around the ears but then I finish off with a trimmer

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver with deluxe accessories

Ημερομηνία χρήσης 2026-10-03

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver with deluxe accessories

Ημερομηνία χρήσης 2026-10-03

31/10/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Phenomenal product

Game changer in head shaving. Phenomenal product, very well made, easy to clean and fast charging. Compact as I travel a lot

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced Shaver with 90 min runtime

Ημερομηνία χρήσης 2026-09-15

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced Shaver with 90 min runtime

Ημερομηνία χρήσης 2026-09-15

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024. 

  1. Πηγή: Euromonitor International Limited, όγκος λιανικών πωλήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό της κατηγορίας ξυριστικών μηχανών σώματος, δεδομένα 2024, διεξαγωγή έρευνας τον Οκτώβριο 2024.