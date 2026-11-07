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Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
Οι ανταλλακτικές κεφαλές της ξυριστικής μηχανής κεφαλής Head Shaver Pro διαθέτουν 36 αυτοακονιζόμενες λεπίδες ComfortCut από σουηδικό ατσάλι. Αντικαθιστάτε τις κεφαλές κάθε 6 μήνες για να απολαμβάνετε και πάλι 100% απόδοση. Οι κεφαλές HS740 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές HS5980, HS7980 και HS9980.
Γνήσια είδη Philips
Για HS5980, HS7980, HS9980
Λεπίδες ComfortCut
Αντιδιαβρωτικό σύστημα ξυρίσματος
Η ξυριστική μηχανή κεφαλής Philips Head Shaver Pro έχει σχεδιαστεί για βαθύ ξύρισμα που είναι επίσης άνετο στο δέρμα. Αυτό είναι το ιδανικό εργαλείο για όσους θέλουν να έχουν περιποιημένη εμφάνιση, να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και να εκφράζουν απόλυτα τον εαυτό τους.
Απολαύστε βαθύ και άνετο ξύρισμα με αυτήν την ξυριστική μηχανή Philips. Οι 36 λεπίδες ComfortCut αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, για απαλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής κεφαλής Philips Head Shaver Pro είναι φτιαγμένες από σουηδικό ατσάλι χειρουργικών προδιαγραφών, που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και φιλικό προς το δέρμα
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4.6
από 5
376
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
1Neenaw
07/11/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great head shaver
A quality product at a great price. Shaves my head very well and the battery is long lasting. No nicks or cuts when using this head shaver . I would recommend this head shaver
Πλεονεκτήματα
Gives a great head shaver at a quality price
Μειονεκτήματα
Carry pouch isn't up to much
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Essential shaver with ComfortCut Blades
Ημερομηνία χρήσης 2026-09-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Essential shaver with ComfortCut Blades
Ημερομηνία χρήσης 2026-09-25
Deano 113355
02/11/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent machine Well worth the money Only problem is around the ears but then I finish off with a trimmer
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver with deluxe accessories
Ημερομηνία χρήσης 2026-10-03
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver with deluxe accessories
Ημερομηνία χρήσης 2026-10-03
Fegsy
31/10/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Phenomenal product
Game changer in head shaving. Phenomenal product, very well made, easy to clean and fast charging. Compact as I travel a lot
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced Shaver with 90 min runtime
Ημερομηνία χρήσης 2026-09-15
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced Shaver with 90 min runtime
Ημερομηνία χρήσης 2026-09-15
Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024.
Πηγή: Euromonitor International Limited, όγκος λιανικών πωλήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό της κατηγορίας ξυριστικών μηχανών σώματος, δεδομένα 2024, διεξαγωγή έρευνας τον Οκτώβριο 2024.