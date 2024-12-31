Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια

Απογειώστε τις γευστικές δημιουργίες σας με την κουζινομηχανή της Philips. Φτιάξτε ζύμη επαγγελματικών προδιαγραφών σε μόλις 3 λεπτά.* Από ψωμί μέχρι κέικ, εμπνευστείτε από τις εκατοντάδες συνταγές της εφαρμογής HomeID και εξασφαλίστε άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια.