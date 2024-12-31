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HR7962/01
Ανοξείδωτο ατσάλι
Κάδος χωρητικότητας 5,5 L
Πανίσχυρο μοτέρ 1000 W
8 ρυθμίσεις ταχύτητας
Μια μοναδική τεχνολογία που μιμείται την κίνηση του χεριού, πιέζοντας και ταυτόχρονα απλώνοντας τη ζύμη, για τέλεια, πανεύκολη, ελαστική ζύμη σε μόλις 3 λεπτά.*
Τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για εύκολο καθαρισμό, κάθε φορά.
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Κριτικές
Δοκιμασμένο με 300 γρ. αλεύρι ΓΟΧ, 14 γρ. βούτυρο (θερμοκρασία δωματίου), 5 γρ. στιγμιαία μαγιά, 160 ml νερό (37°C), με ζύμωση για 3 λεπτά στην ταχύτητα 3.