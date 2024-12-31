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  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια

Series 7000Κουζινομηχανή

HR7962/01

Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
Απογειώστε τις γευστικές δημιουργίες σας με την κουζινομηχανή της Philips. Φτιάξτε ζύμη επαγγελματικών προδιαγραφών σε μόλις 3 λεπτά.* Από ψωμί μέχρι κέικ, εμπνευστείτε από τις εκατοντάδες συνταγές της εφαρμογής HomeID και εξασφαλίστε άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια.
Δείτε όλα τα οφέλη

Φτιάξτε την τέλεια ζύμη σε μόλις 3 λεπτά.*

Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια

  • Ανοξείδωτο ατσάλι

  • Κάδος χωρητικότητας 5,5 L

  • Πανίσχυρο μοτέρ 1000 W

  • 8 ρυθμίσεις ταχύτητας

Τεχνολογία ProKnead για επαγγελματικές παρασκευές

Τεχνολογία ProKnead για επαγγελματικές παρασκευές

Μια μοναδική τεχνολογία που μιμείται την κίνηση του χεριού, πιέζοντας και ταυτόχρονα απλώνοντας τη ζύμη, για τέλεια, πανεύκολη, ελαστική ζύμη σε μόλις 3 λεπτά.*

Τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για πιο εύκολο καθαρισμό

Τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για πιο εύκολο καθαρισμό

Τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για εύκολο καθαρισμό, κάθε φορά.

Εφαρμογή HomeID για εμπνευσμένες συνταγές

Εφαρμογή HomeID για εμπνευσμένες συνταγές

Στην εφαρμογή HomeID θα βρείτε εκατοντάδες εύκολες, αναλυτικές συνταγές για να ευχαριστήσετε την οικογένειά σας με κάθε λογής λιχουδιά. Γίνετε μέλος μιας συναρπαστικής κοινότητας και ανταλλάξτε συνταγές, συμβουλές ψησίματος και άλλα πολλά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμασμένο με 300 γρ. αλεύρι ΓΟΧ, 14 γρ. βούτυρο (θερμοκρασία δωματίου), 5 γρ. στιγμιαία μαγιά, 160 ml νερό (37°C), με ζύμωση για 3 λεπτά στην ταχύτητα 3.