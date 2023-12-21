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  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
  • Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε

Σειρά 7000Κουζινομηχανή

HR7776/90

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε
Αυτή η κουζινομηχανή Philips της σειράς 7000 αποτελεί την ευέλικτη λύση για όλες σας τις ανάγκες. Με το νέο, πρωτοποριακό μεταλλικό εξάρτημα ζύμωσης, το πανίσχυρο μοτέρ των 1300 W και το ειδικό αυτόματο κουμπί για ζύμη, θα μπορείτε να φτιάχνετε το δικό σας ψωμί πιο εύκολα από ποτέ.
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Δημιουργήστε τις αγαπημένες συνταγές με το PowerChop

Τεμαχίστε, κόψτε φέτες, τρίψτε, ζυμώστε, χτυπήστε, αναμείξτε

  • 1300W

  • Μικρού μεγέθους, 3 σε 1

  • Μπολ 3,4L

Διπλό μεταλλικό χτυπητήρι αβγών για κρέμα και ασπράδια αυγών

Διπλό μεταλλικό χτυπητήρι αβγών για κρέμα και ασπράδια αυγών

Το διπλό μεταλλικό χτυπητήρι αβγών, σε συνδυασμό με το κουμπί αυτόματης λειτουργίας ενός πατήματος, δημιουργεί αφράτα ασπράδια αυγών (έως και 600% αύξηση του όγκου) και τέλεια σαντιγί (έως και 200% αύξηση όγκου). Δημιουργήστε πεντανόστιμα επιδόρπια πιο εύκολα από ποτέ!

Μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης για τέλεια ζύμη

Μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης για τέλεια ζύμη

Σε συνδυασμό με το πανίσχυρο μοτέρ, αυτό το μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης δημιουργεί γρήγορα μια μπάλα ζύμης από τα συστατικά σας. Όταν σχηματιστεί η ζύμη, το πρωτοποριακό εργαλείο ζύμωσης τη δουλεύει με την κατάλληλη δύναμη και πίεση, για να φτιάχνετε το πιο νόστιμο ψωμί.

Εξάρτημα ανάμειξης για ζύμη κέικ

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

21/12/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Έρωτας απλά!!

Παρά πολύ ικανοποιημένη είμαι. Απίστευτο στις ζύμες ο πολύ κόφτης εξαιρετικός! Γερή κατασκευή!! Αξίζει τα λεφτά του!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 HR7776/90 Κουζινομηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 HR7776/90 Κουζινομηχανή

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.