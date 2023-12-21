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1300W
Μικρού μεγέθους, 3 σε 1
Μπολ 3,4L
Το διπλό μεταλλικό χτυπητήρι αβγών, σε συνδυασμό με το κουμπί αυτόματης λειτουργίας ενός πατήματος, δημιουργεί αφράτα ασπράδια αυγών (έως και 600% αύξηση του όγκου) και τέλεια σαντιγί (έως και 200% αύξηση όγκου). Δημιουργήστε πεντανόστιμα επιδόρπια πιο εύκολα από ποτέ!
Σε συνδυασμό με το πανίσχυρο μοτέρ, αυτό το μεταλλικό εργαλείο ζύμωσης δημιουργεί γρήγορα μια μπάλα ζύμης από τα συστατικά σας. Όταν σχηματιστεί η ζύμη, το πρωτοποριακό εργαλείο ζύμωσης τη δουλεύει με την κατάλληλη δύναμη και πίεση, για να φτιάχνετε το πιο νόστιμο ψωμί.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Joannaal
21/12/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Έρωτας απλά!!
Παρά πολύ ικανοποιημένη είμαι. Απίστευτο στις ζύμες ο πολύ κόφτης εξαιρετικός! Γερή κατασκευή!! Αξίζει τα λεφτά του!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 HR7776/90 Κουζινομηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 HR7776/90 Κουζινομηχανή