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850 W
31 λειτουργίες
Δίσκος 2 σε 1
Δίσκος για πατάτες, κουτί αποθήκευσης
Το ισχυρό μοτέρ μας μπορεί εύκολα να διαχειριστεί μια μεγάλη ποικιλία υλικών όπως ζύμη, σκληρά λαχανικά, κόκκους καφέ, τυρί και σοκολάτα. Επίσης, κόβει σε φέτες και τεμαχίζει με ευκολία.
Η τεχνολογία PowerChop είναι ένας συνδυασμός σχήματος λεπίδας, γωνίας κοπής και εσωτερικού μπολ που παρέχει κορυφαίο αποτέλεσμα κοπής για μαλακά και σκληρά υλικά. Επίσης, είναι ιδανική για την παρασκευή πουρέ και την ανάμειξη ζύμης!
Με περισσότερες από 31 λειτουργίες, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το τι μπορείτε να κάνετε: γεύματα, ψωμί, σάλτσες, αλεσμένο καφέ, χυμούς κ.α. Χρησιμοποιήστε τα υψηλής ποιότητας πολυλειτουργικά εξαρτήματα για να ψιλοκόψετε, να πολτοποιήσετε και να αλέσετε υλικά (λεπίδα S) ή απλά να κόψτε σε φέτες και να τεμαχίστε (δίσκος 2 σε 1). Ό,τι κι αν έχετε διάθεση!
Βραβεία
4.4
από 5
165
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
VT02
08/03/2021
Italia
Funzionale e compatto
Ottimo prodotto per la sua versatilità grazie a tutti gli accessori in dotazione. Il motore potente permette di lavorare in tempi brevi e in sicurezza per la presenza delle ventose sotto al corpo motore che ben si attaccano al piano lavoro. La rumorosità è nella norma considerando gli 850 watt.
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Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HR7530/00 Robot da cucina compatto
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Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HR7530/00 Robot da cucina compatto
JOLULU
19/01/2022
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Calidad indiscutible
Tuvimos uno durante unos años y lo perdimos en un incendio, con la reconstrucción de nuestra vivienda, adquirimos este nuevo que sorprendentemente esta mejorado en calidad
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Η αξιολογηση έγινε για Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10
Nanitat
02/07/2020
España
Mejor de lo esperado
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Tras varios dias de haber utilizado el robot de cocina, debo decir que ha resultado mejor de lo esperado. Lo he utilizado para cortar, picar, hacer zumo, batidos y en todos los procesos ha resultado muy bien. Hace mucho mas facil las tareas de cocina, es muy facil y rapida para lavar y el tamaño compacto es ideal para cocinas pequeñas porque ocupa muy poco espacio. Espero poder utilizar muchas mas funciones en las proximas semanas.
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Η αξιολογηση έγινε για Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10