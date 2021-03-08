ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
  • Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες

Συλλογή VivaΜικρή κουζινομηχανή

HR7530/10

4.4
| (165) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες
Αν σας αρέσουν τα υγιεινά σπιτικά γεύματα, θα λατρέψετε την κουζινομηχανή Philips Viva Compact Food Processor. Δημιουργήσαμε αυτήν τη σειρά ειδικά για εσάς, τους πιο πολυάσχολους. Μπορείτε εύκολα να ετοιμάσετε υπέροχα πιάτα, ακόμη και με τα πιο δύσκολα υλικά.
Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχα αποτελέσματα ακόμη και με τα πιο δύσκολα υλικά

Υγιεινό σπιτικό φαγητό, απεριόριστες δυνατότητες

  • 850 W

  • 31 λειτουργίες

  • Δίσκος 2 σε 1

  • Δίσκος για πατάτες, κουτί αποθήκευσης

Ισχυρό μοτέρ 850W για εύκολη επεξεργασία

Το ισχυρό μοτέρ μας μπορεί εύκολα να διαχειριστεί μια μεγάλη ποικιλία υλικών όπως ζύμη, σκληρά λαχανικά, κόκκους καφέ, τυρί και σοκολάτα. Επίσης, κόβει σε φέτες και τεμαχίζει με ευκολία.

Τεχνολογία PowerChop για κορυφαία απόδοση κοπής

Τεχνολογία PowerChop για κορυφαία απόδοση κοπής

Η τεχνολογία PowerChop είναι ένας συνδυασμός σχήματος λεπίδας, γωνίας κοπής και εσωτερικού μπολ που παρέχει κορυφαίο αποτέλεσμα κοπής για μαλακά και σκληρά υλικά. Επίσης, είναι ιδανική για την παρασκευή πουρέ και την ανάμειξη ζύμης!

Όλα σε ένα: Ζυμώστε, χτυπήστε, τεμαχίστε, κόψτε σε φέτες, τρίψτε, αλέστε και αποχυμώστε

Με περισσότερες από 31 λειτουργίες, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το τι μπορείτε να κάνετε: γεύματα, ψωμί, σάλτσες, αλεσμένο καφέ, χυμούς κ.α. Χρησιμοποιήστε τα υψηλής ποιότητας πολυλειτουργικά εξαρτήματα για να ψιλοκόψετε, να πολτοποιήσετε και να αλέσετε υλικά (λεπίδα S) ή απλά να κόψτε σε φέτες και να τεμαχίστε (δίσκος 2 σε 1). Ό,τι κι αν έχετε διάθεση!

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.4

από 5

165

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

08/03/2021

Italia

Italia

Funzionale e compatto

Ottimo prodotto per la sua versatilità grazie a tutti gli accessori in dotazione. Il motore potente permette di lavorare in tempi brevi e in sicurezza per la presenza delle ventose sotto al corpo motore che ben si attaccano al piano lavoro. La rumorosità è nella norma considerando gli 850 watt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HR7530/00 Robot da cucina compatto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HR7530/00 Robot da cucina compatto

19/01/2022

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Calidad indiscutible

Tuvimos uno durante unos años y lo perdimos en un incendio, con la reconstrucción de nuestra vivienda, adquirimos este nuevo que sorprendentemente esta mejorado en calidad

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10

02/07/2020

España

España

Mejor de lo esperado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Tras varios dias de haber utilizado el robot de cocina, debo decir que ha resultado mejor de lo esperado. Lo he utilizado para cortar, picar, hacer zumo, batidos y en todos los procesos ha resultado muy bien. Hace mucho mas facil las tareas de cocina, es muy facil y rapida para lavar y el tamaño compacto es ideal para cocinas pequeñas porque ocupa muy poco espacio. Espero poder utilizar muchas mas funciones en las proximas semanas.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.