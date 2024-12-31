Πρακτική συσκευή όλα σε ένα: ζυμώστε, ανακατέψτε, τεμαχίστε, κόψτε σε φέτες

Με περισσότερες από 16 λειτουργίες, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείτε να φτιάξετε: γεύματα, ψωμί, σάλτσες και πολλά άλλα. Χρησιμοποιήστε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα για να ψιλοκόψετε, για να κάνετε πουρέ και για να αλέσετε υλικά με τη λεπίδα S ή κόψτε σε φέτες και τεμαχίστε με το δίσκο 2 σε 1. Για ό,τι κι αν έχετε διάθεση να φτιάξετε, χτυπήστε, ανακατέψτε, ζυμώστε και φτιάξτε το τέλειο γεύμα!