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  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
  • Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα

Daily CollectionΜικρή κουζινομηχανή

HR7310/00

Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
Αν σας αρέσουν τα υγιεινά σπιτικά γεύματα αλλά το πρόγραμμά σας είναι υπερβολικά φορτωμένο, θα λατρέψετε τη μικρή κουζινομηχανή Philips Daily. Αυτή η μικρού μεγέθους συλλογή έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους πολυάσχολους πελάτες μας. Θα μπορείτε να ετοιμάζετε υπέροχα πιάτα γρήγορα και εύκολα.
Δείτε όλα τα οφέλη

με απαραίτητα αξεσουάρ και εργονομική σχεδίαση

Απολαύστε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα

  • 700 W

  • 16 λειτουργίες

  • Δίσκος 2 σε 1

  • Αποθήκευση μέσα στο μπολ

Πρακτική συσκευή όλα σε ένα: ζυμώστε, ανακατέψτε, τεμαχίστε, κόψτε σε φέτες

Με περισσότερες από 16 λειτουργίες, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείτε να φτιάξετε: γεύματα, ψωμί, σάλτσες και πολλά άλλα. Χρησιμοποιήστε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα για να ψιλοκόψετε, για να κάνετε πουρέ και για να αλέσετε υλικά με τη λεπίδα S ή κόψτε σε φέτες και τεμαχίστε με το δίσκο 2 σε 1. Για ό,τι κι αν έχετε διάθεση να φτιάξετε, χτυπήστε, ανακατέψτε, ζυμώστε και φτιάξτε το τέλειο γεύμα!

Ισχυρό μοτέρ 700W για εύκολη εκτέλεση

Ισχυρό μοτέρ 700W για εύκολη εκτέλεση

Το ισχυρό μοτέρ μας μπορεί εύκολα να διαχειριστεί μια ποικιλία υλικών από ζύμη μέχρι σκληρά λαχανικά, τυρί και σοκολάτα. Επίσης, κόβει σε φέτες και τεμαχίζει με ευκολία.

Γρήγορη προετοιμασία με μεγάλο σωλήνα τροφοδοσίας για ελάχιστο κόψιμο σε μικρότερα κομμάτια

Γρήγορη προετοιμασία με μεγάλο σωλήνα τροφοδοσίας για ελάχιστο κόψιμο σε μικρότερα κομμάτια

Γρήγορη προετοιμασία με μεγάλο σωλήνα τροφοδοσίας για ελάχιστο κόψιμο σε μικρότερα κομμάτια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.