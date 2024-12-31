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HR7310/00
700 W
16 λειτουργίες
Δίσκος 2 σε 1
Αποθήκευση μέσα στο μπολ
Με περισσότερες από 16 λειτουργίες, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείτε να φτιάξετε: γεύματα, ψωμί, σάλτσες και πολλά άλλα. Χρησιμοποιήστε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα για να ψιλοκόψετε, για να κάνετε πουρέ και για να αλέσετε υλικά με τη λεπίδα S ή κόψτε σε φέτες και τεμαχίστε με το δίσκο 2 σε 1. Για ό,τι κι αν έχετε διάθεση να φτιάξετε, χτυπήστε, ανακατέψτε, ζυμώστε και φτιάξτε το τέλειο γεύμα!
Το ισχυρό μοτέρ μας μπορεί εύκολα να διαχειριστεί μια ποικιλία υλικών από ζύμη μέχρι σκληρά λαχανικά, τυρί και σοκολάτα. Επίσης, κόβει σε φέτες και τεμαχίζει με ευκολία.
Γρήγορη προετοιμασία με μεγάλο σωλήνα τροφοδοσίας για ελάχιστο κόψιμο σε μικρότερα κομμάτια.
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