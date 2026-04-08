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σακούλα συλλογής σκόνης μίας χρήσης
Μη διαθέσιμο πλέον
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HR6947/01
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Οι γνήσιες σακούλες συλλογής σκόνης δύο στρώσεων της Philips για σκούπες έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και διαρκούν περισσότερο.