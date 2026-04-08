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σακούλα συλλογής σκόνης μίας χρήσης

Μη διαθέσιμο πλέον

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σακούλα συλλογής σκόνης μίας χρήσης

HR6947/01

σακούλα συλλογής σκόνης μίας χρήσης

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Οι γνήσιες σακούλες συλλογής σκόνης δύο στρώσεων της Philips για σκούπες έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και διαρκούν περισσότερο.

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  • 8 April 2026