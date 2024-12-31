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  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.

Σειρά 7000Μπλέντερ υψηλής ταχύτητας

HR3760/10

Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
Με την τεχνολογία ProBlend Ultra, έχετε στα χέρια σας τη δύναμη να δημιουργήσετε την απόλυτη ποικιλία γεύσης και υφής, ενώ με την εφαρμογή HomeID ανακαλύπτετε νέες δυνατότητες. Έτσι, μπορείτε να φτιάχνετε από smoothie και σούπες μέχρι σάλτσες και βούτυρα καρπών, για όλη την οικογένεια.
Δείτε όλα τα οφέλη

Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.

  • Τεχνολογία ProBlend Ultra

  • Εφαρμογή HomeID

  • Γρήγορη επιλογή προγραμμάτων

Ανακαλύψτε υπέροχες συνταγές και την απόλαυση του φρέσκου καφέ με το HomeID

Ανακαλύψτε υπέροχες συνταγές και την απόλαυση του φρέσκου καφέ με το HomeID

Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID και ανακαλύψτε εκατοντάδες συνταγές για το νέο σας μπλέντερ, με φρέσκες ιδέες για ροφήματα, σνακ, επιδόρπια ή ακόμα και πλήρη γεύματα. Το υγιεινό φαγητό είναι τώρα πιο νόστιμο από ποτέ, με απλές αλλά συναρπαστικές εκδοχές σε όλες τις αγαπημένες σας παρασκευές. Από πιο υγιεινά επιδόρπια σοκολάτας μέχρι θρεπτικά κυρίως πιάτα, στο HomeID θα βρείτε συνταγές που θα αγαπήσετε.

Τεχνολογία ProBlend Ultra

Τεχνολογία ProBlend Ultra

Η τεχνολογία ProBlend Ultra συνδυάζει 3 χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν τέλεια μαζί, για απόλυτη ποικιλία γεύσης και υφής όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε φορά.

Κανάτα ProBlend Ultra

Κανάτα ProBlend Ultra

Η κανάτα ProBlend Ultra έχει σχεδιαστεί με μοναδικές αυλακώσεις που οδηγούν συνεχώς τα συστατικά πίσω στη ροή ανάμειξης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.