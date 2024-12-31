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HR3760/10
Τεχνολογία ProBlend Ultra
Εφαρμογή HomeID
Γρήγορη επιλογή προγραμμάτων
Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID και ανακαλύψτε εκατοντάδες συνταγές για το νέο σας μπλέντερ, με φρέσκες ιδέες για ροφήματα, σνακ, επιδόρπια ή ακόμα και πλήρη γεύματα. Το υγιεινό φαγητό είναι τώρα πιο νόστιμο από ποτέ, με απλές αλλά συναρπαστικές εκδοχές σε όλες τις αγαπημένες σας παρασκευές. Από πιο υγιεινά επιδόρπια σοκολάτας μέχρι θρεπτικά κυρίως πιάτα, στο HomeID θα βρείτε συνταγές που θα αγαπήσετε.
Η τεχνολογία ProBlend Ultra συνδυάζει 3 χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν τέλεια μαζί, για απόλυτη ποικιλία γεύσης και υφής όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε φορά.
Η κανάτα ProBlend Ultra έχει σχεδιαστεί με μοναδικές αυλακώσεις που οδηγούν συνεχώς τα συστατικά πίσω στη ροή ανάμειξης.
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