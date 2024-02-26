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  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
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  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
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  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
  • Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.

Σειρά 7000Μπλέντερ υψηλής ταχύτητας

HR3760/00

4.6
| (273) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.
Με την τεχνολογία ProBlend Ultra, έχετε στα χέρια σας τη δύναμη να δημιουργήσετε την απόλυτη ποικιλία γεύσης και υφής, ενώ με την εφαρμογή HomeID ανακαλύπτετε νέες δυνατότητες. Έτσι, μπορείτε να φτιάχνετε από smoothie και σούπες μέχρι σάλτσες και βούτυρα καρπών, για όλη την οικογένεια.
Δείτε όλα τα οφέλη

Αστείρευτη έμπνευση. Απόλυτα ισορροπημένα μείγματα.

  • Τεχνολογία ProBlend Ultra

  • Εφαρμογή HomeID

  • Γρήγορη επιλογή προγραμμάτων

Ανακαλύψτε υπέροχες συνταγές και την απόλαυση του φρέσκου καφέ με το HomeID

Ανακαλύψτε υπέροχες συνταγές και την απόλαυση του φρέσκου καφέ με το HomeID

Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID και ανακαλύψτε εκατοντάδες συνταγές για το νέο σας μπλέντερ, με φρέσκες ιδέες για ροφήματα, σνακ, επιδόρπια ή ακόμα και πλήρη γεύματα. Το υγιεινό φαγητό είναι τώρα πιο νόστιμο από ποτέ, με απλές αλλά συναρπαστικές εκδοχές σε όλες τις αγαπημένες σας παρασκευές. Από πιο υγιεινά επιδόρπια σοκολάτας μέχρι θρεπτικά κυρίως πιάτα, στο HomeID θα βρείτε συνταγές που θα αγαπήσετε.

Τεχνολογία ProBlend Ultra

Τεχνολογία ProBlend Ultra

Η τεχνολογία ProBlend Ultra συνδυάζει 3 χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν τέλεια μαζί, για απόλυτη ποικιλία γεύσης και υφής όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε φορά.

Κανάτα ProBlend Ultra

Κανάτα ProBlend Ultra

Η κανάτα ProBlend Ultra έχει σχεδιαστεί με μοναδικές αυλακώσεις που οδηγούν συνεχώς τα συστατικά πίσω στη ροή ανάμειξης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

273

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/02/2024

United Kingdom

United Kingdom

I love this

[This review was collected as part of a promotion.] This is amazing, it makes my morning smoothies in minutes! Even has the cup and attachment for making them, perfect for the baby food I need to blend. Makes light work of frozen berries etc, I love it!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender

28/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great ice feature

[This review was collected as part of a promotion.] I really love this blender. It’s a real all rounder which can deal with everything from hot soup to making frozen cocktails. I found this super easy to clean and disassemble/ reassemble before and after use. I would highly recommend

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender

30/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

[This review was collected as part of a promotion.] This is a great product. Really easy to use. Sturdy and easy to clean. The cups are a great feature too if you want to make just that one smoothie rather than a whole batch. I love this item and wouldn’t be without it now!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.