2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Τεχνολογία ProBlend Ultra
Εφαρμογή HomeID
Γρήγορη επιλογή προγραμμάτων
Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID και ανακαλύψτε εκατοντάδες συνταγές για το νέο σας μπλέντερ, με φρέσκες ιδέες για ροφήματα, σνακ, επιδόρπια ή ακόμα και πλήρη γεύματα. Το υγιεινό φαγητό είναι τώρα πιο νόστιμο από ποτέ, με απλές αλλά συναρπαστικές εκδοχές σε όλες τις αγαπημένες σας παρασκευές. Από πιο υγιεινά επιδόρπια σοκολάτας μέχρι θρεπτικά κυρίως πιάτα, στο HomeID θα βρείτε συνταγές που θα αγαπήσετε.
Η τεχνολογία ProBlend Ultra συνδυάζει 3 χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν τέλεια μαζί, για απόλυτη ποικιλία γεύσης και υφής όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε φορά.
Η κανάτα ProBlend Ultra έχει σχεδιαστεί με μοναδικές αυλακώσεις που οδηγούν συνεχώς τα συστατικά πίσω στη ροή ανάμειξης.
4.6
από 5
273
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
26/02/2024
United Kingdom
I love this
[This review was collected as part of a promotion.] This is amazing, it makes my morning smoothies in minutes! Even has the cup and attachment for making them, perfect for the baby food I need to blend. Makes light work of frozen berries etc, I love it!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender
Blondeyatesy
28/12/2023
United Kingdom
Great ice feature
[This review was collected as part of a promotion.] I really love this blender. It’s a real all rounder which can deal with everything from hot soup to making frozen cocktails. I found this super easy to clean and disassemble/ reassemble before and after use. I would highly recommend
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender
Ap33
30/11/2023
United Kingdom
Great
[This review was collected as part of a promotion.] This is a great product. Really easy to use. Sturdy and easy to clean. The cups are a great feature too if you want to make just that one smoothie rather than a whole batch. I love this item and wouldn’t be without it now!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series High speed blender