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450 W
5 ταχύτητες και turbo
Αυτόματης κίνησης, κάδος 3 L
Γκρι
Το χαρακτηριστικό κωνικό χτυπητήρι επιτρέπει τη μέγιστη κίνηση του αέρα, δημιουργώντας πιο αφράτη υφή και ζύμη κέικ
Το ισχυρό μοτέρ 450 W θα διευκολύνει την επεξεργασία ακόμα και με τις πιο σκληρές ζύμες.
Ο κάδος έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει άψογα με τα κωνικά χτυπητήρια, για βέλτιστη ανάμειξη.
4.9
από 5
34
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Toulis91
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Άψογο
Προσφέρει τη μεγαλύτερη εμπειρία για όλες τις νοικοκυρές..ιδανικό για κάθε μαγείρεμα!!!
Πλεονεκτήματα
Γρήγορη ταχύτητα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετική αντοχή...
Δεν υπάρχουν λόγια για την ποιότητα και τη διαχρονική αξία των προϊόντων της Philips . Δε το αλλάζω με κανένα άλλο.
Πλεονεκτήματα
Απλά εξαιρετικο
Μειονεκτήματα
Κανένα
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Legoxst
04/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Αθάνατο προϊόν!!!
Ένα μίξερ που ούτε θυμάμαι από πότε το έχω...και τι δεν έχω φτιάξει, πόσες φορές δεν ανησύχησα μήπως πάρει φωτιά από το ζόρισμα...και όμως αυτό ακάθεκτο συνεχίζει να με βγάζει ασπροπρόσωπη σε κάθε παρασκευή μου...θα "αποσυρθώ" εγώ και αυτό θα στέκεται αγέρωχο!!! Νομίζω πως έχει πάψει να κυκλοφορεί!!!
Πλεονεκτήματα
Ποιότητα.
Μειονεκτήματα
Δεν βρήκα κάτι.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Χτύπημα 4 ασπραδιών αβγού σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο