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  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ

5000 SeriesΜίξερ

HR3745/00

4.9
| (34) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
Το μίξερ της Philips σάς βοηθά να φτιάχνετε νόστιμα και αφράτα κέικ, καθώς και ψωμιά για την οικογένειά σας. Η κωνική ανάμειξη με αέρα μειώνει το χρόνο χτυπήματος και κάνει τη ζύμη των κέικ πιο αφράτη. Με το μοτέρ 450 W η επεξεργασία ακόμη και της πιο σφιχτής ζύμης γίνεται εύκολα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Έως και 25% γρηγορότερα* χάρη στο ισχυρό μοτέρ 450 W

Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ

  • 450 W

  • 5 ταχύτητες και turbo

  • Αυτόματης κίνησης, κάδος 3 L

  • Γκρι

Κωνικό χτυπητήρι για μέγιστη κίνηση του αέρα

Κωνικό χτυπητήρι για μέγιστη κίνηση του αέρα

Το χαρακτηριστικό κωνικό χτυπητήρι επιτρέπει τη μέγιστη κίνηση του αέρα, δημιουργώντας πιο αφράτη υφή και ζύμη κέικ

Ισχύς μοτέρ 450 W για ακόμα και τις πιο σκληρές ζύμες

Ισχύς μοτέρ 450 W για ακόμα και τις πιο σκληρές ζύμες

Το ισχυρό μοτέρ 450 W θα διευκολύνει την επεξεργασία ακόμα και με τις πιο σκληρές ζύμες.

Εύκολη ανάμειξη για αφράτη ζύμη

Εύκολη ανάμειξη για αφράτη ζύμη

Ο κάδος έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει άψογα με τα κωνικά χτυπητήρια, για βέλτιστη ανάμειξη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.9

από 5

34

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Άψογο

Προσφέρει τη μεγαλύτερη εμπειρία για όλες τις νοικοκυρές..ιδανικό για κάθε μαγείρεμα!!!

Πλεονεκτήματα

Γρήγορη ταχύτητα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική αντοχή...

Δεν υπάρχουν λόγια για την ποιότητα και τη διαχρονική αξία των προϊόντων της Philips . Δε το αλλάζω με κανένα άλλο.

Πλεονεκτήματα

Απλά εξαιρετικο

Μειονεκτήματα

Κανένα

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Αθάνατο προϊόν!!!

Ένα μίξερ που ούτε θυμάμαι από πότε το έχω...και τι δεν έχω φτιάξει, πόσες φορές δεν ανησύχησα μήπως πάρει φωτιά από το ζόρισμα...και όμως αυτό ακάθεκτο συνεχίζει να με βγάζει ασπροπρόσωπη σε κάθε παρασκευή μου...θα "αποσυρθώ" εγώ και αυτό θα στέκεται αγέρωχο!!! Νομίζω πως έχει πάψει να κυκλοφορεί!!!

Πλεονεκτήματα

Ποιότητα.

Μειονεκτήματα

Δεν βρήκα κάτι.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Χτύπημα 4 ασπραδιών αβγού σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο