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  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
  • Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ

5000 SeriesΜίξερ

HR3740/00

4.7
| (50) Κριτικές | 96% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ
Το μίξερ της Philips σάς βοηθά να φτιάχνετε νόστιμα και αφράτα κέικ, καθώς και ψωμιά για την οικογένειά σας. Η κωνική ανάμειξη με αέρα μειώνει το χρόνο χτυπήματος και κάνει τη ζύμη των κέικ πιο αφράτη. Με το μοτέρ 450 W η επεξεργασία ακόμη και της πιο σφιχτής ζύμης γίνεται εύκολα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Έως και 25% γρηγορότερα* χάρη στο ισχυρό μοτέρ 450 W

Ισχυρή, αποδοτική ανάμειξη για ομοιόμορφα κέικ

  • 450 W

  • 5 ταχύτητες και turbo

  • Γκρι

Κωνικό χτυπητήρι για μέγιστη κίνηση του αέρα

Κωνικό χτυπητήρι για μέγιστη κίνηση του αέρα

Το χαρακτηριστικό κωνικό χτυπητήρι επιτρέπει τη μέγιστη κίνηση του αέρα, δημιουργώντας πιο αφράτη υφή και ζύμη κέικ

Ισχύς μοτέρ 450 W για ακόμα και τις πιο σκληρές ζύμες

Ισχύς μοτέρ 450 W για ακόμα και τις πιο σκληρές ζύμες

Το ισχυρό μοτέρ 450 W θα διευκολύνει την επεξεργασία ακόμα και με τις πιο σκληρές ζύμες.

5 ρυθμίσεις ταχύτητας για καλύτερο έλεγχο

5 ρυθμίσεις ταχύτητας για καλύτερο έλεγχο

Το μεγάλο εύρος ταχυτήτων σάς προσφέρει βέλτιστο έλεγχο ανάμειξης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

50

Κριτικές

96%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προίόν!

Πολύ δυνατό μίξερ. Κάνει την προετοιμασία των κεικ κ αλλων γλυκων παιχνιδακι. Ο καλυτερος βοηθος!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πολύ εύχρηστο και πρακτικό. Ελαφρύ και δυνατό. Απαραίτητο εργαλείο για την κουζίνα!

Πλεονεκτήματα

Στροφές δύναμη

Μειονεκτήματα

Χρώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πρακτικό

Πολυ πρακτικό ελαφρύ και δυναμικό! Δεν πιάνει καθόλου χώρο καθαρίζεται πολύ εύκολα!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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  1. Χτύπημα 4 ασπραδιών αβγού σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο