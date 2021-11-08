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450 W
5 ταχύτητες και turbo
Γκρι
Το χαρακτηριστικό κωνικό χτυπητήρι επιτρέπει τη μέγιστη κίνηση του αέρα, δημιουργώντας πιο αφράτη υφή και ζύμη κέικ
Το ισχυρό μοτέρ 450 W θα διευκολύνει την επεξεργασία ακόμα και με τις πιο σκληρές ζύμες.
Το μεγάλο εύρος ταχυτήτων σάς προσφέρει βέλτιστο έλεγχο ανάμειξης.
4.7
από 5
50
Κριτικές
96%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Chef77
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό προίόν!
Πολύ δυνατό μίξερ. Κάνει την προετοιμασία των κεικ κ αλλων γλυκων παιχνιδακι. Ο καλυτερος βοηθος!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ
Olialadr
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό
Πολύ εύχρηστο και πρακτικό. Ελαφρύ και δυνατό. Απαραίτητο εργαλείο για την κουζίνα!
Πλεονεκτήματα
Στροφές δύναμη
Μειονεκτήματα
Χρώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ
Σισι
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Πρακτικό
Πολυ πρακτικό ελαφρύ και δυναμικό! Δεν πιάνει καθόλου χώρο καθαρίζεται πολύ εύκολα!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HR3740/00 Μίξερ
Χτύπημα 4 ασπραδιών αβγού σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο