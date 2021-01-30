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  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
  • Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία

Σειρά 3000Μίξερ Philips Σειρά 3000

HR3705/00

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία
Το νέο μας μίξερ Σειρά 3000 κάνει το ψήσιμο πανεύκολο, για γρήγορα και πεντανόστιμα αποτελέσματα κάθε φορά. Ετοιμάστε ζύμες και μείγματα για κέικ έως και 20% πιο γρήγορα*. Η ελαφριά, εργονομική σχεδίαση κάνει τη διαδικασία εύκολη και άνετη.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ελαφρύ και πιο γρήγορο, με κωνικά εξαρτήματα ανάμειξης

Αφράτα κέικ και υπέροχες ζύμες με ευκολία

  • 300 W

  • 5 ταχύτητες και turbo

  • Εξαρτήματα ανάμειξης, γάντζοι ζύμωσης

  • Ελαφρύ

Τα κωνικά εξαρτήματα ανάμειξης λειτουργούν έως και 20% πιο γρήγορα*

Τα κωνικά εξαρτήματα ανάμειξης λειτουργούν έως και 20% γρηγορότερα*, καλύπτοντας μεγαλύτερη επιφάνεια σε λιγότερο χρόνο και παγιδεύοντας αέρα στη ζύμη για λεία και αφράτη υφή.

Πανίσχυρο μοτέρ 300 W

5 ταχύτητες + Turbo για κάθε εργασία στην κουζίνα

5 ταχύτητες + Turbo για κάθε εργασία στην κουζίνα

Η επιλογή 5 διαφορετικών ταχυτήτων σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση για κάθε εργασία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

30/01/2021

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Prático e eficaz

A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.

Πλεονεκτήματα

Velocidade turbo

Μειονεκτήματα

Nenhuma

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Χτύπημα 4 ασπραδιών αβγού σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο