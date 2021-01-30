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300 W
5 ταχύτητες και turbo
Εξαρτήματα ανάμειξης, γάντζοι ζύμωσης
Ελαφρύ
Τα κωνικά εξαρτήματα ανάμειξης λειτουργούν έως και 20% γρηγορότερα*, καλύπτοντας μεγαλύτερη επιφάνεια σε λιγότερο χρόνο και παγιδεύοντας αέρα στη ζύμη για λεία και αφράτη υφή.
Η επιλογή 5 διαφορετικών ταχυτήτων σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση για κάθε εργασία.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ansuenri
30/01/2021
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Prático e eficaz
A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.
Πλεονεκτήματα
Velocidade turbo
Μειονεκτήματα
Nenhuma
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000
Χτύπημα 4 ασπραδιών αβγού σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο