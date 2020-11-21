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1400W
ProBlend 3D
Κανάτα Tritan 2,2 λίτρων
Πιο ραφινάτη ανάμειξη φρούτων και λαχανικών, χάρη στο μοτέρ 1400 W.
Έχουμε αναπτύξει την τεχνολογία 3D ProBlend 6 για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα συστατικά του smoothie σας θα αναμειχθούν ομοιόμορφα. Έτσι, τα θρεπτικά συστατικά των φρούτων, των λαχανικών και των ξηρών καρπών απελευθερώνονται και απορροφώνται εύκολα από το σώμα σας.
35.000 RPM για εξαιρετική ανάμειξη και ακόμα πιο υγιεινά smoothie
5.0
από 5
8
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
21/11/2020
Portugal
Melhor liquificador
O liquificador ganhei aqui na página. Estou usar a testar ele cozinha várias formas. Quer fazer bolos, panquecas, batidos. Sumos. Ou até triturar sopa e gelo. Adoro liquificador Dou 5 estrelas porque não posso dar 10 estrelas
Πλεονεκτήματα
E velocidades picador gelo
Μειονεκτήματα
Nao achei desvantagem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HR3653/00 Liquidificadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HR3653/00 Liquidificadora
Madlon12
21/04/2020
Portugal
Excelente produto, óptimo desempenho
Óptima trituração, muito eficaz, simples de utilizar e de lavar, recomendo muito
Πλεονεκτήματα
Fácil de utilizar, muito rápida e eficaz na trituração
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Avance HR3652/00 Liquidificadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Avance HR3652/00 Liquidificadora
Melga
05/02/2020
Portugal
Υπάλληλος της Philips
Grão seco feito em pó
[Employee of philipsglobal] Impressionada como deixa em pó o grão seco triturado para fazer uma sopa de grão bem cremosa. Ideal para fruta congelada para smoothies e para todo o tipo de grãos e frutos secos.
Πλεονεκτήματα
Potência e fácil de usar e lavar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Avance HR3663/90 Liquidificadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Avance HR3663/90 Liquidificadora
Ανεξάρτητη εργαστηριακή δοκιμή σε σύγκριση με το Philips Avance HR2195
Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία, σε 100 καταναλωτές, με τοποθέτηση και χρήση του προϊόντος στα σπίτια τους, για 4 εβδομάδες στη Γερμανία και την Κορέα.