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  • 50% πιο ραφινάτη ανάμειξη*
  • 50% πιο ραφινάτη ανάμειξη*
  • 50% πιο ραφινάτη ανάμειξη*
  • 50% πιο ραφινάτη ανάμειξη*

Avance CollectionΜπλέντερ

HR3653/00

5
| (8) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
50% πιο ραφινάτη ανάμειξη*
Χάρη στην τεχνολογία των λεπίδων 3D ProBlend 6, την ισχύ 1400 W και τις ταχύτητες που φτάνουν έως και 35.000 RPM, απολαμβάνετε ομοιόμορφα smoothies και μείγματα με τη σωστή γεύση και υφή. Αποδεδειγμένα παρακινεί τους χρήστες να καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά στη διατροφή τους.
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Εμπνέει το 80% των χρηστών να καταναλώσουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά*

50% πιο ραφινάτη ανάμειξη*

  • 1400W

  • ProBlend 3D

  • Κανάτα Tritan 2,2 λίτρων

Ισχυρό μοτέρ 1400 W για πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Ισχυρό μοτέρ 1400 W για πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Πιο ραφινάτη ανάμειξη φρούτων και λαχανικών, χάρη στο μοτέρ 1400 W.

Προηγμένη τεχνολογία ανάμειξης 3D ProBlend 6

Προηγμένη τεχνολογία ανάμειξης 3D ProBlend 6

Έχουμε αναπτύξει την τεχνολογία 3D ProBlend 6 για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα συστατικά του smoothie σας θα αναμειχθούν ομοιόμορφα. Έτσι, τα θρεπτικά συστατικά των φρούτων, των λαχανικών και των ξηρών καρπών απελευθερώνονται και απορροφώνται εύκολα από το σώμα σας.

Έως 35.000 RPM

Έως 35.000 RPM

35.000 RPM για εξαιρετική ανάμειξη και ακόμα πιο υγιεινά smoothie

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

8

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

21/11/2020

Portugal

Portugal

Melhor liquificador

O liquificador ganhei aqui na página. Estou usar a testar ele cozinha várias formas. Quer fazer bolos, panquecas, batidos. Sumos. Ou até triturar sopa e gelo. Adoro liquificador Dou 5 estrelas porque não posso dar 10 estrelas

Πλεονεκτήματα

E velocidades picador gelo

Μειονεκτήματα

Nao achei desvantagem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HR3653/00 Liquidificadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HR3653/00 Liquidificadora

21/04/2020

Portugal

Portugal

Excelente produto, óptimo desempenho

Óptima trituração, muito eficaz, simples de utilizar e de lavar, recomendo muito

Πλεονεκτήματα

Fácil de utilizar, muito rápida e eficaz na trituração

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Avance HR3652/00 Liquidificadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Avance HR3652/00 Liquidificadora

05/02/2020

Portugal

Portugal

Υπάλληλος της Philips

Grão seco feito em pó

[Employee of philipsglobal] Impressionada como deixa em pó o grão seco triturado para fazer uma sopa de grão bem cremosa. Ideal para fruta congelada para smoothies e para todo o tipo de grãos e frutos secos.

Πλεονεκτήματα

Potência e fácil de usar e lavar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Avance HR3663/90 Liquidificadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Avance HR3663/90 Liquidificadora

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ανεξάρτητη εργαστηριακή δοκιμή σε σύγκριση με το Philips Avance HR2195

  2. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία, σε 100 καταναλωτές, με τοποθέτηση και χρήση του προϊόντος στα σπίτια τους, για 4 εβδομάδες στη Γερμανία και την Κορέα.