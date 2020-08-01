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  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
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  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
  • Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο

Συλλογή AvanceΣτίφτης

HR2752/90

4.5
| (243) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο
Αυτός ο λεμονοστύφτης της Philips είναι τόσο αθόρυβος ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε ήρεμα τη μέρα σας, ενώ το ισχυρό μοτέρ 85 W διευκολύνει κατά πολύ τη διαδικασία.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ο πιο αθόρυβος λεμονοστύφτης

Φρέσκος χυμός χωρίς θόρυβο

  • Άμεση ροή

  • μεταλλικό φίλτρο

  • Σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop

  • Κάλυμμα σκόνης

Πανίσχυρο μοτέρ 85 Watt

Πανίσχυρο μοτέρ 85 Watt

Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ

Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ

Διακόπτει τη ροή

Διακόπτει τη ροή

Όταν ανασηκωθεί, το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop θα εμποδίσει την πρέσα εσπεριδοειδών να στάξει στον πάγκο. Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop καθαρίζεται πολύ εύκολα, καθώς είναι αποσπώμενο και κατασκευασμένο από υλικά ασφαλή για πλυντήριο πιάτων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

243

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/08/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Βρήκα λύση και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον στίφτη

Γιατί έκανα τη δουλεία μια χαρά και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον τσίφτη όταν έσπασε το δοχείο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

11/05/2020

Italia

Italia

silenzioso, veloce e bel design

Lo spremiagrumi è davvero silenzioso, è veloce, non ci blocca. Molto comoda l'emissione diretta e il becco salvagoccia. La ghiera è molto ampia, forse fin troppo, ho provato a spremere 6 arance consecutivamente senza problemi (contiene molti resti della polpa). Facilissimo da pulire. Avrei preferito un altro colore (bianco o acciaio), ma comunque è molto bello anche nero.

Η αξιολογηση έγινε για Spremiagrumi Avance Collection HR2752/90

Η αξιολογηση έγινε για Spremiagrumi Avance Collection HR2752/90

24/04/2020

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Spremiagrumi

Ottimo spremiagrumi silenzioso e potente. Al momento sono molto soddisfatto del prodotto!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Spremiagrumi Avance Collection HR2752/90

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Spremiagrumi Avance Collection HR2752/90

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.