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0,6 L
25 W
Επιλογέας πολτού
Αυτόματη αναστροφή
Για αραιό ή πηχτό χυμό.
Διατηρήστε το χυμό σας φρέσκο για περισσότερο σε αυτή την κανάτα χυμού.
Χάρη στο μικρό της μέγεθος, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σε μικρούς χώρους και ντουλάπια.
4.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kyblaw
01/08/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Βρήκα λύση και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον στίφτη
Γιατί έκανα τη δουλεία μια χαρά και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον τσίφτη όταν έσπασε το δοχείο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης
Megaron
27/04/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Επιλογή με αίσθημα ικανοποίησης.
Δυνατό, γρήγορο, σχεδόν "αθόρυβο", με εξαιρετική δυνατότητα επιλογέα πολτού ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικότατα.
Πλεονεκτήματα
Επιλογέας πολτού. Αποθήκευση καλωδίου.
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης
Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Facil utilização e rápido na execução
[Employee of philipsglobal] Para quem gosta de sumo de laranja e limão e não gosta de perder tempo este é o um otimo espremedor rápido e eficaz, se nos descuidamos só fica o vidrado dos citrinos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos