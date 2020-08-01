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  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
  • Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα

Συλλογή VivaΣτίφτης

HR2744/40

4.3
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα
Φωτεινός και πολύχρωμος λεμονοστύφτης HR2744/40 της Philips με ρυθμιζόμενο επιλογέα πολτού, για να προσαρμόζετε την ποσότητα του πολτού στο χυμό σας, ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο.
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Στίφτης για αραιό ή πηχτό χυμό

Απολαύστε φρέσκο χυμό σε δευτερόλεπτα

  • 0,6 L

  • 25 W

  • Επιλογέας πολτού

  • Αυτόματη αναστροφή

Επιλογέας πολτού

Επιλογέας πολτού

Για αραιό ή πηχτό χυμό.

Κανάτα χυμού 600ml

Κανάτα χυμού 600ml

Διατηρήστε το χυμό σας φρέσκο για περισσότερο σε αυτή την κανάτα χυμού.

Μικρό και κομψό μέγεθος

Χάρη στο μικρό της μέγεθος, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σε μικρούς χώρους και ντουλάπια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

01/08/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Βρήκα λύση και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον στίφτη

Γιατί έκανα τη δουλεία μια χαρά και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον τσίφτη όταν έσπασε το δοχείο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

27/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Επιλογή με αίσθημα ικανοποίησης.

Δυνατό, γρήγορο, σχεδόν "αθόρυβο", με εξαιρετική δυνατότητα επιλογέα πολτού ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικότατα.

Πλεονεκτήματα

Επιλογέας πολτού. Αποθήκευση καλωδίου.

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

01/06/2017

Portugal

Portugal

Facil utilização e rápido na execução

[Employee of philipsglobal] Para quem gosta de sumo de laranja e limão e não gosta de perder tempo este é o um otimo espremedor rápido e eficaz, se nos descuidamos só fica o vidrado dos citrinos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.