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0,5L
25W
Αυτόματη αναστροφή
Αποθήκευση καλωδίου
Η κανάτα χυμού 500 ml διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα για αρκετή ποσότητα χυμού
στόμιο με νέα σχεδίαση για να μην στάζει ο χυμός
Εξοικονομήστε χρόνο με το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης καλωδίου κάτω από το περίβλημα.
4.5
από 5
243
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kyblaw
01/08/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Βρήκα λύση και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον στίφτη
Γιατί έκανα τη δουλεία μια χαρά και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον τσίφτη όταν έσπασε το δοχείο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης
crimilano
11/05/2020
Italia
silenzioso, veloce e bel design
Lo spremiagrumi è davvero silenzioso, è veloce, non ci blocca. Molto comoda l'emissione diretta e il becco salvagoccia. La ghiera è molto ampia, forse fin troppo, ho provato a spremere 6 arance consecutivamente senza problemi (contiene molti resti della polpa). Facilissimo da pulire. Avrei preferito un altro colore (bianco o acciaio), ma comunque è molto bello anche nero.
Η αξιολογηση έγινε για Spremiagrumi Avance Collection HR2752/90
Η αξιολογηση έγινε για Spremiagrumi Avance Collection HR2752/90
Alghero10
24/04/2020
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Spremiagrumi
Ottimo spremiagrumi silenzioso e potente. Al momento sono molto soddisfatto del prodotto!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Spremiagrumi Avance Collection HR2752/90
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Spremiagrumi Avance Collection HR2752/90