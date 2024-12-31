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HR2681/00
Μπλέντερ
Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά με το πιο δυνατό μας μπλέντερ χειρός. Απολαύστε στη στιγμή τα πάντα, από σπιτικό γάλα από ξηρούς καρπούς μέχρι smoothie από παγωμένα φρούτα.
Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία συνδυάζει το πιο δυνατό μοτέρ μας με μοναδικά σχεδιασμένες λεπίδες και προστατευτικό από πιτσιλιές για βέλτιστη ανάδευση των τροφίμων, εύκολο καθαρισμό και καθόλου ακαταστασία. Γρήγορο αποτέλεσμα με λεία υφή κάθε φορά.
Προσαρμόστε την ταχύτητα κατά την ανάμειξη για καλύτερο έλεγχο, χάρη στον έξυπνο διακόπτη ταχύτητας. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και, στη συνέχεια, πιέστε περισσότερο σταδιακά για να αυξήσετε σταθερά την ταχύτητα.
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