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  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
  • Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν

5000 SeriesΜπλέντερ χειρός

HR2681/00

Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν
Με 50% περισσότερη ισχύ* για να θρυμματίζει κάθε υλικό, το μπλέντερ χειρός Philips 5000 Series είναι η ιδανική επιλογή για εξαιρετικά και ομοιόμορφα αποτελέσματα. Απολαύστε από κρεμώδεις σούπες μέχρι μεταξένιες σάλτσες, εξερευνώντας νέους τρόπους παρασκευής του φαγητού σας!
Δείτε όλα τα οφέλη

Το πιο δυνατό μας μπλέντερ χειρός

Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά σε χρόνο μηδέν

  • Μπλέντερ

Καθαρή ισχύς θρυμματισμού 1200 Watt

Καθαρή ισχύς θρυμματισμού 1200 Watt

Δημιουργήστε μείγματα από τα σκληρότερα υλικά με το πιο δυνατό μας μπλέντερ χειρός. Απολαύστε στη στιγμή τα πάντα, από σπιτικό γάλα από ξηρούς καρπούς μέχρι smoothie από παγωμένα φρούτα.

Ταχύτερη και πιο ομοιόμορφη ανάμειξη με την τεχνολογία ProMix

Ταχύτερη και πιο ομοιόμορφη ανάμειξη με την τεχνολογία ProMix

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία συνδυάζει το πιο δυνατό μοτέρ μας με μοναδικά σχεδιασμένες λεπίδες και προστατευτικό από πιτσιλιές για βέλτιστη ανάδευση των τροφίμων, εύκολο καθαρισμό και καθόλου ακαταστασία. Γρήγορο αποτέλεσμα με λεία υφή κάθε φορά.

Τεχνολογία SpeedTouch για εύκολο έλεγχο

Τεχνολογία SpeedTouch για εύκολο έλεγχο

Προσαρμόστε την ταχύτητα κατά την ανάμειξη για καλύτερο έλεγχο, χάρη στον έξυπνο διακόπτη ταχύτητας. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και, στη συνέχεια, πιέστε περισσότερο σταδιακά για να αυξήσετε σταθερά την ταχύτητα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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