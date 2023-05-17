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Ισχύς ανάμειξης 800W
SpeedTouch με καθοδήγηση ταχυτήτων
Φορητό δοχείο
Εύκολο καθάρισμα
Το ισχυρό και ανθεκτικό μοτέρ 800W παρέχει όλη την ισχύ που χρειάζεστε για να προετοιμάζετε τα αγαπημένα σας υγιεινά και σπιτικά γεύματα σε λίγα λεπτά.
Η Philips συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης με σκοπό την ανάπτυξη του ProMix, για πιο γρήγορη ανάμειξη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η μοναδική, προηγμένη τεχνολογία του έχει σχήμα τριγώνου, για βέλτιστη ροή τροφίμων και μέγιστη απόδοση με κορυφαία αποτελέσματα κάθε φορά.
Θέλετε περισσότερη ισχύ στην ανάμειξη; Απλώς πατήστε το κουμπί turbo boost. Οι έξυπνες μεταβλητές ταχύτητες σας επιτρέπουν να αυξάνετε εύκολα την ισχύ χωρίς να αλλάζετε ρυθμίσεις. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και αυξήστε σταδιακά την ισχύ μέχρι να φτάσετε στην κατάλληλη ταχύτητα για κάθε συνταγή ή υλικό.
4.9
από 5
22
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ArGi0
17/05/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Καλής ποιότητας υλικά, εύκολο στο καθάρισμα, πρακτικό στη χρήση, αποτελεσματικό και καλή σχέση ποιότητας-τιμής.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2652/90 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2652/90 Μπλέντερ χειρός ProMix
Patada
06/12/2021
Portugal
O produto tem otima qualidade de fabrico
Muito bom para os meus batidos para ir à caminho do ginásio TOP
Πλεονεκτήματα
Rápida a liquidificar
Μειονεκτήματα
Barulho
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix
Bari_da_moni_pt
13/08/2021
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Funcional e prático!
O produto é prático e muito funcional. Simples de montar e limpar. Em relação às lâminas de espirais, mais comidas saudáveis à distância de um toque.
Πλεονεκτήματα
Compacto e simples de montar e limpar
Μειονεκτήματα
Nenhuma
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix