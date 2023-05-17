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  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
  • Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
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Συλλογή VivaΜπλέντερ χειρός ProMix

HR2652/90

4.9
| (22) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
Το νέο μπλέντερ χειρός ProMix της συλλογής Viva συνοδεύεται από διάφορα αξεσουάρ και σας βοηθά να δημιουργήσετε μια μεγάλη ποικίλα από υγιεινά σνακ και γεύματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Αναμείξτε διάφορα υλικά και απολαύστε εν κινήσει.

Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!

  • Ισχύς ανάμειξης 800W

  • SpeedTouch με καθοδήγηση ταχυτήτων

  • Φορητό δοχείο

  • Εύκολο καθάρισμα

Ισχυρό μοτέρ 800W για εξαιρετικά αποτελέσματα ανάμειξης

Ισχυρό μοτέρ 800W για εξαιρετικά αποτελέσματα ανάμειξης

Το ισχυρό και ανθεκτικό μοτέρ 800W παρέχει όλη την ισχύ που χρειάζεστε για να προετοιμάζετε τα αγαπημένα σας υγιεινά και σπιτικά γεύματα σε λίγα λεπτά.

Τεχνολογία ProMix για γρήγορη ανάμειξη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Τεχνολογία ProMix για γρήγορη ανάμειξη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Η Philips συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης με σκοπό την ανάπτυξη του ProMix, για πιο γρήγορη ανάμειξη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η μοναδική, προηγμένη τεχνολογία του έχει σχήμα τριγώνου, για βέλτιστη ροή τροφίμων και μέγιστη απόδοση με κορυφαία αποτελέσματα κάθε φορά.

Τεχνολογία SpeedTouch για συνεχή έλεγχο της ισχύος

Τεχνολογία SpeedTouch για συνεχή έλεγχο της ισχύος

Θέλετε περισσότερη ισχύ στην ανάμειξη; Απλώς πατήστε το κουμπί turbo boost. Οι έξυπνες μεταβλητές ταχύτητες σας επιτρέπουν να αυξάνετε εύκολα την ισχύ χωρίς να αλλάζετε ρυθμίσεις. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και αυξήστε σταδιακά την ισχύ μέχρι να φτάσετε στην κατάλληλη ταχύτητα για κάθε συνταγή ή υλικό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.9

από 5

22

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
2
1

17/05/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Καλής ποιότητας υλικά, εύκολο στο καθάρισμα, πρακτικό στη χρήση, αποτελεσματικό και καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2652/90 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR2652/90 Μπλέντερ χειρός ProMix

06/12/2021

Portugal

Portugal

O produto tem otima qualidade de fabrico

Muito bom para os meus batidos para ir à caminho do ginásio TOP

Πλεονεκτήματα

Rápida a liquidificar

Μειονεκτήματα

Barulho

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix

13/08/2021

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Funcional e prático!

O produto é prático e muito funcional. Simples de montar e limpar. Em relação às lâminas de espirais, mais comidas saudáveis à distância de um toque.

Πλεονεκτήματα

Compacto e simples de montar e limpar

Μειονεκτήματα

Nenhuma

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.