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  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού

Daily CollectionΜπλέντερ χειρός ProMix

HR2534/00

4.8
| (35) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
Με πανίσχυρο μοτέρ και μοναδικό εργονομικό σχεδιασμό, το νέο μπλέντερ χειρός καθημερινής χρήσης παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού, βοηθώντας σας να προετοιμάζετε εύκολα υγιεινά σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
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Απολαύστε εύκολα υγιεινά σπιτικά γεύματα κάθε μέρα

Γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με το πάτημα ενός κουμπιού

  • Έξυπνο

  • Εύκολο

  • Πανίσχυρο

Ισχυρό μοτέρ 650 W

Χάρη στο ισχυρό μοτέρ 650 W για γρήγορη ανάμειξη, μπορείτε να δημιουργείτε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα

Προστασία λεπίδων από το πιτσίλισμα

Προστασία λεπίδων από το πιτσίλισμα

Χάρη στον ειδικό κυματιστό σχεδιασμό στο κάτω τμήμα του στελέχους ανάμειξης, το μπλέντερ χειρός εγγυάται ανακάτεμα χωρίς πιτσιλίσματα και ακαταστασία

Εργονομικός σχεδιασμός

Εργονομικός σχεδιασμός

Ο ανθεκτικός και εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζει άνετη και εύκολη χρήση

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

35

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο και εύκολο στην χρήση

Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Βελούδινη δύναμη

Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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