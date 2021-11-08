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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Έξυπνο
Εύχρηστο
Πανίσχυρο
Χάρη στο ισχυρό μοτέρ 650 W για γρήγορη ανάμειξη, μπορείτε να δημιουργείτε εύκολα σπιτικά γεύματα κάθε μέρα
Χάρη στον ειδικό κυματιστό σχεδιασμό στο κάτω τμήμα του στελέχους ανάμειξης, το μπλέντερ χειρός εγγυάται ανακάτεμα χωρίς πιτσιλίσματα και ακαταστασία
Ο ανθεκτικός και εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζει άνετη και εύκολη χρήση
4.8
από 5
35
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Asteri
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Τέλειο και εύκολο στην χρήση
Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
zalkonpe
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Σκίουρος
05/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Βελούδινη δύναμη
Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix