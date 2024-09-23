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Μη διαθέσιμο πλέον
Κόφτης
Τεχνολογία ChopDrop
2 λειτουργίες: ψιλά και χοντρά κομμάτια
Αυτόματη επιλογή ταχύτητας
Γνωρίζοντας πόσο δυσάρεστο και δύσκολο είναι να ψιλοκόβετε κρεμμύδια, η Philips δημιούργησε την έξυπνη τεχνολογία ChopDrop που σας επιτρέπει να ψιλοκόβετε κρεμμύδια εύκολα, σαν σεφ. Ο μοναδικά σχεδιασμένος θάλαμος κρατά το κρεμμύδι στο εσωτερικό του, ενώ οι τρεις αιχμηρές λεπίδες το ψιλοκόβουν. Μόλις τα κομμάτια κοπούν στο σωστό μέγεθος, πέφτουν μέσα στο μπολ. Ιδανικό για κρεμμύδια, αλλά και για άλλα λαχανικά, φρούτα, τυριά, ξηρούς καρπούς και άλλα.
Χάρη στο ισχυρό μοτέρ 500W του κόφτη Philips OnionChef, μπορείτε να ψιλοκόβετε ακόμα και σκληρά υλικά γρήγορα και εύκολα.
Ο κόφτης Philips OnionChef διαθέτει κοφτερές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι τρεις λεπτές λεπίδες με τεχνολογία ChopDrop εξασφαλίζουν στεγνό και ομοιόμορφο κόψιμο των ευαίσθητων υλικών χωρίς να τα πολτοποιούν. Η υψηλής ταχύτητας λεπίδα κοπής που παρέχεται ξεχωριστά, μπορεί να θρυμματίσει ακόμα και σκληρά υλικά.
4.3
από 5
26
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Πλεονεκτήματα
FACIL DE UTILIZAR
Μειονεκτήματα
NÃO ENCONTRO
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Tete21
10/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Πλεονεκτήματα
leve e prático
Μειονεκτήματα
não encontrei nenhuma até agora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora