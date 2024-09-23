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  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ
  • Κόψτε σαν σεφ

Μη διαθέσιμο πλέον

Συλλογή VivaOnionChef

HR2505/00

4.3
| (26) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κόψτε σαν σεφ
Επιτέλους μπορείτε να ψιλοκόψετε τα υλικά σας σαν σεφ! Ο κόφτης Philips OnionChef διαθέτει τεχνολογία ChopDrop, κόβοντας συμμετρικά το κρεμμύδι και τα υπόλοιπα συστατικά. Χάρη στην επιπλέον λεπίδα υψηλής ταχύτητας μπορείτε επίσης να αλέσετε κιμά, να ψιλοκόψετε μυρωδικά και να διαχειριστείτε πολλά ακόμα υλικά!
Δείτε όλα τα οφέλη

Ψιλοκόψτε κρεμμύδια, αλέστε κιμά και παίξτε με άλλα υλικά

Κόψτε σαν σεφ

  • Κόφτης

  • Τεχνολογία ChopDrop

  • 2 λειτουργίες: ψιλά και χοντρά κομμάτια

  • Αυτόματη επιλογή ταχύτητας

Τεχνολογία ChopDrop

Τεχνολογία ChopDrop

Γνωρίζοντας πόσο δυσάρεστο και δύσκολο είναι να ψιλοκόβετε κρεμμύδια, η Philips δημιούργησε την έξυπνη τεχνολογία ChopDrop που σας επιτρέπει να ψιλοκόβετε κρεμμύδια εύκολα, σαν σεφ. Ο μοναδικά σχεδιασμένος θάλαμος κρατά το κρεμμύδι στο εσωτερικό του, ενώ οι τρεις αιχμηρές λεπίδες το ψιλοκόβουν. Μόλις τα κομμάτια κοπούν στο σωστό μέγεθος, πέφτουν μέσα στο μπολ. Ιδανικό για κρεμμύδια, αλλά και για άλλα λαχανικά, φρούτα, τυριά, ξηρούς καρπούς και άλλα.

Πανίσχυρο μοτέρ 500 W

Πανίσχυρο μοτέρ 500 W

Χάρη στο ισχυρό μοτέρ 500W του κόφτη Philips OnionChef, μπορείτε να ψιλοκόβετε ακόμα και σκληρά υλικά γρήγορα και εύκολα.

Κοφτερές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Ο κόφτης Philips OnionChef διαθέτει κοφτερές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι τρεις λεπτές λεπίδες με τεχνολογία ChopDrop εξασφαλίζουν στεγνό και ομοιόμορφο κόψιμο των ευαίσθητων υλικών χωρίς να τα πολτοποιούν. Η υψηλής ταχύτητας λεπίδα κοπής που παρέχεται ξεχωριστά, μπορεί να θρυμματίσει ακόμα και σκληρά υλικά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

26

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Πλεονεκτήματα

FACIL DE UTILIZAR

Μειονεκτήματα

NÃO ENCONTRO

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Πλεονεκτήματα

leve e prático

Μειονεκτήματα

não encontrei nenhuma até agora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.