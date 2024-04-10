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  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
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  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
  • Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη

Eco Conscious EditionΜπλέντερ σειράς 5000

HR2500/00

4.7
| (156) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη
Ετοιμάστε το αγαπημένο σας πρωινό smoothie με κομψό στυλ και άψογη απόδοση. Βιώσιμη σχεδίαση με βιολογικά πλαστικά* και ανακυκλωμένα πλαστικά***.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με το μπλέντερ Eco Conscious Edition της Phillips

Ειδικά σχεδιασμένο για έναν πιο δροσερό πλανήτη

  • Τεχνολογία ProBlend

  • Δοχείο Tritan™ Renew 600ml

  • Μεταξένιο λευκό ματ φινίρισμα

  • Βιολογικό πλαστικό

Τεχνολογία ProBlend για ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους

Η τεχνολογία ProBlend συνδυάζει 3 βασικά χαρακτηριστικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να δημιουργούν βέλτιστη ροή υλικών, για ομοιόμορφα μείγματα χωρίς σβώλους: Το μοτέρ ProBlend αποδίδει βέλτιστη ισχύ 350W που οδηγεί τη ροή ανάμειξης και διανέμει ομοιόμορφα όλα τα υλικά μέσα στο δοχείο. Οι λεπίδες ProBlend είναι μοναδικά σχεδιασμένες για να μεγιστοποιούν την περιοχή κοπής για καλύτερη απόδοση. Η κανάτα ProBlend είναι σχεδιασμένη με μοναδικά πλευρά, ώστε να καθοδηγεί σταθερά τα υλικά πίσω στη ροή ανάμειξης.

Ανακαλύψτε υπέροχες συνταγές και την απόλαυση του φρέσκου καφέ με το HomeID

Ανακαλύψτε υπέροχες συνταγές και την απόλαυση του φρέσκου καφέ με το HomeID

Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID και ανακαλύψτε εκατοντάδες συνταγές για το νέο σας μπλέντερ, με φρέσκες ιδέες για ροφήματα, σνακ, επιδόρπια ή ακόμα και πλήρη γεύματα. Το υγιεινό φαγητό είναι τώρα πιο νόστιμο από ποτέ, με απλές αλλά συναρπαστικές εκδοχές σε όλες τις αγαπημένες σας παρασκευές. Από πιο υγιεινά επιδόρπια σοκολάτας μέχρι θρεπτικά κυρίως πιάτα, στο HomeID θα βρείτε συνταγές που θα αγαπήσετε.

Γρήγορη και εύκολη χρήση

Γρήγορη και εύκολη χρήση

Εύκολη χρήση: προσθέστε τα υλικά σας, περιστρέψτε, αναμείξτε και απολαύστε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

156

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

10/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great design and works very well.

Great blender, 30 seconds cut off, blends very well.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender

11/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Just perfect for milk shakes and smoothies

For mixing smoothies with frozen fruit or ice cubes and milk, best small blender I’ve found. My other blender is too big for single portions. This is excellent, used at least twice a day since I bought it. Good way to use up fruit. Freeze it chopped, add to 200 ml milk. Add honey to sweeten. Quick whizz. Pour into glass.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender

01/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Small but Mighty!

[This review was collected as part of a promotion.] I was pleasantly surprised by this slim, sleek & simple to use blender. Perfect for everyday use for smoothies, sauces etc. Not only does it not take up too much space in the kitchen, it's mega powerful too. This is now my daily "go to" for smoothies and sauces due to it's capacity but it is very powerful (a smoothie only takes about 20 seconds). It's also very easy to clean after use with just the jar and the blades to clean and no crevasses for food to get stuck in (the blades are removable so you can ensure you get all those strawberry pips out after making a smoothie). BONUS: It's made with sustainable & recycled materials...even the packaging is plastic free & it has a lower energy consumption.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Κυρίως σώμα από πλαστικό PP 100% προερχόμενο από πιστοποιημένες βιολογικές πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας (το BioPP ανέρχεται στο 64% του συνολικού πλαστικού).

  2. Υπολογισμός με βάση την παραγωγή της ίδιας συσκευής με χρήση βιοπλαστικού και Tritan™ Renew έναντι 100% παρθένου πλαστικού (ή παρθένου πολυπροπυλενίου) και Tritan™.

  3. Το Tritan™ Renew κατασκευάζεται με 50% ανακυκλωμένα υλικά από πιστοποιημένες πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας.