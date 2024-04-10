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Τεχνολογία ProBlend
Δοχείο Tritan™ Renew 600ml
Μεταξένιο λευκό ματ φινίρισμα
Βιολογικό πλαστικό
Η τεχνολογία ProBlend συνδυάζει 3 βασικά χαρακτηριστικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να δημιουργούν βέλτιστη ροή υλικών, για ομοιόμορφα μείγματα χωρίς σβώλους: Το μοτέρ ProBlend αποδίδει βέλτιστη ισχύ 350W που οδηγεί τη ροή ανάμειξης και διανέμει ομοιόμορφα όλα τα υλικά μέσα στο δοχείο. Οι λεπίδες ProBlend είναι μοναδικά σχεδιασμένες για να μεγιστοποιούν την περιοχή κοπής για καλύτερη απόδοση. Η κανάτα ProBlend είναι σχεδιασμένη με μοναδικά πλευρά, ώστε να καθοδηγεί σταθερά τα υλικά πίσω στη ροή ανάμειξης.
Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID και ανακαλύψτε εκατοντάδες συνταγές για το νέο σας μπλέντερ, με φρέσκες ιδέες για ροφήματα, σνακ, επιδόρπια ή ακόμα και πλήρη γεύματα. Το υγιεινό φαγητό είναι τώρα πιο νόστιμο από ποτέ, με απλές αλλά συναρπαστικές εκδοχές σε όλες τις αγαπημένες σας παρασκευές. Από πιο υγιεινά επιδόρπια σοκολάτας μέχρι θρεπτικά κυρίως πιάτα, στο HomeID θα βρείτε συνταγές που θα αγαπήσετε.
Εύκολη χρήση: προσθέστε τα υλικά σας, περιστρέψτε, αναμείξτε και απολαύστε.
4.7
από 5
156
Κριτικές
99%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Roberts777
10/04/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great design and works very well.
Great blender, 30 seconds cut off, blends very well.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender
AliceMin
11/01/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Just perfect for milk shakes and smoothies
For mixing smoothies with frozen fruit or ice cubes and milk, best small blender I’ve found. My other blender is too big for single portions. This is excellent, used at least twice a day since I bought it. Good way to use up fruit. Freeze it chopped, add to 200 ml milk. Add honey to sweeten. Quick whizz. Pour into glass.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender
GeeAndy
01/02/2023
United Kingdom
Small but Mighty!
[This review was collected as part of a promotion.] I was pleasantly surprised by this slim, sleek & simple to use blender. Perfect for everyday use for smoothies, sauces etc. Not only does it not take up too much space in the kitchen, it's mega powerful too. This is now my daily "go to" for smoothies and sauces due to it's capacity but it is very powerful (a smoothie only takes about 20 seconds). It's also very easy to clean after use with just the jar and the blades to clean and no crevasses for food to get stuck in (the blades are removable so you can ensure you get all those strawberry pips out after making a smoothie). BONUS: It's made with sustainable & recycled materials...even the packaging is plastic free & it has a lower energy consumption.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition 5000 Series Blender
Κυρίως σώμα από πλαστικό PP 100% προερχόμενο από πιστοποιημένες βιολογικές πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας (το BioPP ανέρχεται στο 64% του συνολικού πλαστικού).
Υπολογισμός με βάση την παραγωγή της ίδιας συσκευής με χρήση βιοπλαστικού και Tritan™ Renew έναντι 100% παρθένου πλαστικού (ή παρθένου πολυπροπυλενίου) και Tritan™.
Το Tritan™ Renew κατασκευάζεται με 50% ανακυκλωμένα υλικά από πιστοποιημένες πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας.