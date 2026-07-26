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Θέλετε να απολαμβάνετε εύκολα διάφορους τύπους φρέσκων ζυμαρικών στο σπίτι; Αυτοί οι δίσκοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με τον παρασκευαστή ζυμαρικών Philips Avance. Δημιουργήστε από την αρχή τα αγαπημένα σας ζυμαρικά στο σπίτι, πιο εύκολα από ποτέ.
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