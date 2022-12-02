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  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90

Μη διαθέσιμο πλέον

Series 5000Μπλέντερ

HR2228/90

4.7

| (99) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα

Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες μας 6 αστέρων σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 800 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια.

Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην πανίσχυρη τεχνολογία ProBlend Crush

Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα

  • Τεχνολογία ProBlend Crush

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

Ισχύει εγγύηση 2 ετών σε όλο τον κόσμο για τα μπλέντερ μας, που σφραγίζει την εξαιρετική ποιότητα και τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας.

Ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 800 W

Ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 800 W

Ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 800 W που συνδυάζει με ιδανικό τρόπο την ισχυρή απόδοση με την τέλεια ανάμειξη των υλικών. Σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την απόδοση της τεχνολογίας ProBlend Crush.

Μέγιστη χωρητικότητα 2 λίτρων, χωρητικότητα εργασίας κανάτας 1,5 λίτρο

Μέγιστη χωρητικότητα 2 λίτρων, χωρητικότητα εργασίας κανάτας 1,5 λίτρο

Η μεγάλη κανάτα 2 λίτρων παρέχει χωρητικότητα εργασίας 1,5 λίτρου, για γευστικά smoothies που μπορείτε να μοιραστείτε με ολόκληρη την οικογένεια ή να τα φυλάξετε για αργότερα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

99

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

02/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great piece of kit

It takes a while getting used to it, but it's very useful. Great for multiple uses, from whisking to ice crushing for a nice mojito.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core

15/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Very impressed

[This review was collected as part of a promotion.] Really liked Glass container, nice design, suitable for every kitchen. Very easy to use! My daughter 12 years is doing fresh fruits cocktails every day!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core

14/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Sturdy, powerful, easy to clean

[This review was collected as part of a promotion.] The blender is very easy to use and and clean. The glass jug is sturdy and feels well made compared to plastic counterparts. The suction cups provide a solid base with no noticeable movement from the fixed position.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.