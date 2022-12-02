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Μη διαθέσιμο πλέον
Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες μας 6 αστέρων σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 800 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια.
Τεχνολογία ProBlend Crush
Ισχύει εγγύηση 2 ετών σε όλο τον κόσμο για τα μπλέντερ μας, που σφραγίζει την εξαιρετική ποιότητα και τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας.
Ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 800 W που συνδυάζει με ιδανικό τρόπο την ισχυρή απόδοση με την τέλεια ανάμειξη των υλικών. Σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την απόδοση της τεχνολογίας ProBlend Crush.
Η μεγάλη κανάτα 2 λίτρων παρέχει χωρητικότητα εργασίας 1,5 λίτρου, για γευστικά smoothies που μπορείτε να μοιραστείτε με ολόκληρη την οικογένεια ή να τα φυλάξετε για αργότερα
4.7
από 5
99
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Crusher
02/12/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great piece of kit
It takes a while getting used to it, but it's very useful. Great for multiple uses, from whisking to ice crushing for a nice mojito.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core
Niurzga
15/11/2022
United Kingdom
Very impressed
[This review was collected as part of a promotion.] Really liked Glass container, nice design, suitable for every kitchen. Very easy to use! My daughter 12 years is doing fresh fruits cocktails every day!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core
Gommer
14/11/2022
United Kingdom
Sturdy, powerful, easy to clean
[This review was collected as part of a promotion.] The blender is very easy to use and and clean. The glass jug is sturdy and feels well made compared to plastic counterparts. The suction cups provide a solid base with no noticeable movement from the fixed position.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2228/91 Blender Core