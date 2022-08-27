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  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
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Series 5000Μπλέντερ

HR2224/00

4.7

| (102) Κριτικές | 96% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα

Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει ακόμα και τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες μας 4 αστέρων σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 800 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια.

Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην πανίσχυρη τεχνολογία ProBlend Crush

Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα

  • Τεχνολογία ProBlend Crush

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

Ισχύει εγγύηση 2 ετών σε όλο τον κόσμο για τα μπλέντερ μας, που σφραγίζει την εξαιρετική ποιότητα και τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας.

Ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 800 W

Ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 800 W

Ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 800 W που συνδυάζει με ιδανικό τρόπο την ισχυρή απόδοση με την τέλεια ανάμειξη των υλικών. Σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την απόδοση της τεχνολογίας ProBlend Crush.

Τέλειος θρυμματισμός του πάγου και των σκληρών υλικών, 2 φορές πιο γρήγορα

Τέλειος θρυμματισμός του πάγου και των σκληρών υλικών, 2 φορές πιο γρήγορα

Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει ακόμα και τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες μας 4 αστέρων σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 800 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

102

Κριτικές

96%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

27/08/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Απαραίτητο για μια κουζίνα

Λειτουργικότατο, υπέροχα smoothie, ιδίως όταν πρέπει να αντικαταστήσεις τους έτοιμους χυμούς με κάτι άλλο λόγω υγείας.

Πλεονεκτήματα

Καθαρίζετε εύκολα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ

Date of Use 2021-07-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ

Date of Use 2021-07-27

23/05/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ικανοποιεί τις προσδοκίες σου.

Αποτελεσματικό, αξιόπιστο, σχετικά αθόρυβο. Πραγματοποιεί ότι υπόσχεται σχετικά με ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα και πάγο.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ

Date of Use 2021-04-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ

Date of Use 2021-04-23

09/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Έκανα ταχύτατα τη δουλειά μου, δεν ''κόλλησε'' ποτέ.

Πλεονεκτήματα

Ταχύτητα πολτοποίησης, μεγάλη χωρητικότητα κάδου, πολύ καλή τιμή. Value for money

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ

Date of Use 2020-09-09

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ

Date of Use 2020-09-09

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.