2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει ακόμα και τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες μας 4 αστέρων σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 800 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια.
Τεχνολογία ProBlend Crush
Ισχύει εγγύηση 2 ετών σε όλο τον κόσμο για τα μπλέντερ μας, που σφραγίζει την εξαιρετική ποιότητα και τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας.
Ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 800 W που συνδυάζει με ιδανικό τρόπο την ισχυρή απόδοση με την τέλεια ανάμειξη των υλικών. Σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την απόδοση της τεχνολογίας ProBlend Crush.
Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει ακόμα και τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες μας 4 αστέρων σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 800 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια.
4.7
από 5
102
Κριτικές
96%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΛΙΑ.
27/08/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Απαραίτητο για μια κουζίνα
Λειτουργικότατο, υπέροχα smoothie, ιδίως όταν πρέπει να αντικαταστήσεις τους έτοιμους χυμούς με κάτι άλλο λόγω υγείας.
Πλεονεκτήματα
Καθαρίζετε εύκολα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ
Date of Use 2021-07-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ
Date of Use 2021-07-27
Megaron
23/05/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ικανοποιεί τις προσδοκίες σου.
Αποτελεσματικό, αξιόπιστο, σχετικά αθόρυβο. Πραγματοποιεί ότι υπόσχεται σχετικά με ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα και πάγο.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ
Date of Use 2021-04-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ
Date of Use 2021-04-23
Πλάτων
09/10/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Έκανα ταχύτατα τη δουλειά μου, δεν ''κόλλησε'' ποτέ.
Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα πολτοποίησης, μεγάλη χωρητικότητα κάδου, πολύ καλή τιμή. Value for money
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ
Date of Use 2020-09-09
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HR2224/00 Μπλέντερ
Date of Use 2020-09-09