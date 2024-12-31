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HR2191/00
Σύστημα ProBlend
Μέγιστη χωρητικότητα 2 L
Ωφέλιμη χωρητικότητα 1,25 L
2 ταχύτητες και στιγμιαία λειτουργία
Πλαστική κανάτα
Χρησιμοποιήστε το σύστημα ProBlend και τη ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας για να θρυμματίσετε τα παγάκια σε πολύ μικρά κομμάτια μέσα σε μόλις 45 δευτερόλεπτα**. Ιδανικό για τα αγαπημένα σας παγωμένα ροφήματα και smoothies, εκπληκτικά και ξεχωριστά επιδόρπια.
Δημιουργήστε μια ευρεία γκάμα ποτών και ενεργοποιήστε τη γρήγορη προετοιμασία συστατικών για τα αγαπημένα σας γεύματα με 1 ρύθμιση ταχύτητας και παλμού για να επιλέξετε. Χρησιμοποιήστε το για συστατικά όπως βότανα, μπαχαρικά και λαχανικά, μέχρι την άλεση του καφέ, ακόμη και για τη σύνθλιψη πάγου για την παρασκευή smoothies.
Σερβίρει έως και 5 ποτά (με βάση το μέγεθος του ποτηριού των 200 ml) χάρη στην αποτελεσματική χωρητικότητα 1 λίτρου.***
Κριτικές
στην περίπτωση ενός ποτηριού 200 ml
αν ληφθεί υπόψη ένα ποτήρι των 200 ml