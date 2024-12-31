1 ταχύτητα + Ρυθμίσεις παλμού για να επιλέξετε

Δημιουργήστε μια ευρεία γκάμα ποτών και ενεργοποιήστε τη γρήγορη προετοιμασία συστατικών για τα αγαπημένα σας γεύματα με 1 ρύθμιση ταχύτητας και παλμού για να επιλέξετε. Χρησιμοποιήστε το για συστατικά όπως βότανα, μπαχαρικά και λαχανικά, μέχρι την άλεση του καφέ, ακόμη και για τη σύνθλιψη πάγου για την παρασκευή smoothies.