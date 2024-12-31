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  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
  • Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*

3000 SeriesΜπλέντερ

HR2191/00

Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*
Σχεδιασμένο για τη βελτίωση της καθημερινής ανάμειξης, με ισχύ 600W και την απόδοση λεπίδας που χρειάζεστε για να αναμειγνύετε όλα τα υλικά που θέλετε, ακόμη και για να θρυμματίζετε πάγο. Παρέχει λεία υφή με την ελάχιστη προσπάθεια και σε ελάχιστο χρόνο.
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Μοναδικό σύστημα ProBlend

Ομαλή ανάμειξη χωρίς σβώλους σε 45 δευτερόλεπτα*

  • Σύστημα ProBlend

  • Μέγιστη χωρητικότητα 2 L

  • Ωφέλιμη χωρητικότητα 1,25 L

  • 2 ταχύτητες και στιγμιαία λειτουργία

  • Πλαστική κανάτα

Θρυμματίζει τον πάγο σε πολύ μικρά κομμάτια σε μόλις 45 δευτερόλεπτα**

Θρυμματίζει τον πάγο σε πολύ μικρά κομμάτια σε μόλις 45 δευτερόλεπτα**

Χρησιμοποιήστε το σύστημα ProBlend και τη ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας για να θρυμματίσετε τα παγάκια σε πολύ μικρά κομμάτια μέσα σε μόλις 45 δευτερόλεπτα**. Ιδανικό για τα αγαπημένα σας παγωμένα ροφήματα και smoothies, εκπληκτικά και ξεχωριστά επιδόρπια.

1 ταχύτητα + Ρυθμίσεις παλμού για να επιλέξετε

Δημιουργήστε μια ευρεία γκάμα ποτών και ενεργοποιήστε τη γρήγορη προετοιμασία συστατικών για τα αγαπημένα σας γεύματα με 1 ρύθμιση ταχύτητας και παλμού για να επιλέξετε. Χρησιμοποιήστε το για συστατικά όπως βότανα, μπαχαρικά και λαχανικά, μέχρι την άλεση του καφέ, ακόμη και για τη σύνθλιψη πάγου για την παρασκευή smoothies.

Κανάτα μεγάλου μεγέθους που καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειάς σας

Σερβίρει έως και 5 ποτά (με βάση το μέγεθος του ποτηριού των 200 ml) χάρη στην αποτελεσματική χωρητικότητα 1 λίτρου.***

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. στην περίπτωση ενός ποτηριού 200 ml

  2. αν ληφθεί υπόψη ένα ποτήρι των 200 ml