Τεχνολογία FiberBoost με έως 50% επιπλέον ίνες

Με την τεχνολογία FiberBoost μπορείτε να επιλέξετε την υφή χυμού που προτιμάτε, από ένα δροσιστικό καθαρό χυμό έως έναν πιο παχύρρευστο χυμό με 50% επιπλέον ίνες, πατώντας απλώς το αντίστοιχο κουμπί. Με τις έξυπνα ελεγχόμενες σταθερές ταχύτητες και το μοναδικό σε σχεδιασμό σουρωτήρι μπορείτε να απολαμβάνετε τον αγαπημένο σας χυμό με περισσότερες ή λιγότερες ίνες.