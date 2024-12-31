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  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
  • Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε

Μη διαθέσιμο πλέον

Συλλογή AvanceΑποχυμωτής

HR1922/20

1 βραβείο

Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε
Με την τεχνολογία FiberBoost μπορείτε να επιλέξετε την υφή χυμού που προτιμάτε, από έναν δροσιστικό καθαρό χυμό έως έναν πιο παχύρευστο χυμό με 50% επιπλέον ίνες, πατώντας απλώς το αντίστοιχο κουμπί.
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Επιλέξτε έως 50% επιπλέον ίνες

Φρέσκος χυμός με τις ίνες που προτιμάτε

  • Τεχνολογία FiberBoost

  • QuickClean

  • Στόμιο XXL 3L

  • 1200 W

Τεχνολογία FiberBoost με έως 50% επιπλέον ίνες

Τεχνολογία FiberBoost με έως 50% επιπλέον ίνες

Με την τεχνολογία FiberBoost μπορείτε να επιλέξετε την υφή χυμού που προτιμάτε, από ένα δροσιστικό καθαρό χυμό έως έναν πιο παχύρρευστο χυμό με 50% επιπλέον ίνες, πατώντας απλώς το αντίστοιχο κουμπί. Με τις έξυπνα ελεγχόμενες σταθερές ταχύτητες και το μοναδικό σε σχεδιασμό σουρωτήρι μπορείτε να απολαμβάνετε τον αγαπημένο σας χυμό με περισσότερες ή λιγότερες ίνες.

Πανίσχυρο μοτέρ 1200 W

Απολαύστε χυμούς από τα πιο σκληρά φρούτα και λαχανικά χωρίς κόπο με το ισχυρό μοτέρ 1200 W.

Ο πολτός πέφτει σε ένα δοχείο

Ο πολτός πέφτει σε ένα δοχείο

Χάρη στο στρογγυλό και λείο σχήμα, τα υπολείμματα συλλέγονται στο δοχείο πολτού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_AWARD-612372

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.