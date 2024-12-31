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Μη διαθέσιμο πλέον
HR1922/20
Τεχνολογία FiberBoost
QuickClean
Στόμιο XXL 3L
1200 W
Με την τεχνολογία FiberBoost μπορείτε να επιλέξετε την υφή χυμού που προτιμάτε, από ένα δροσιστικό καθαρό χυμό έως έναν πιο παχύρρευστο χυμό με 50% επιπλέον ίνες, πατώντας απλώς το αντίστοιχο κουμπί. Με τις έξυπνα ελεγχόμενες σταθερές ταχύτητες και το μοναδικό σε σχεδιασμό σουρωτήρι μπορείτε να απολαμβάνετε τον αγαπημένο σας χυμό με περισσότερες ή λιγότερες ίνες.
Απολαύστε χυμούς από τα πιο σκληρά φρούτα και λαχανικά χωρίς κόπο με το ισχυρό μοτέρ 1200 W.
Χάρη στο στρογγυλό και λείο σχήμα, τα υπολείμματα συλλέγονται στο δοχείο πολτού.
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