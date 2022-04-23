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  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
  • Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό

Συλλογή VivaΑποχυμωτής αργής σύνθλιψης

HR1889/70

3.7
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό
Πιείτε καθημερινά έναν υγιεινό χυμό. Ο Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης της Philips είναι ο απόλυτος αποχυμωτής. Έχει έναν εξαιρετικά μεγάλο σωλήνα τροφοδοσίας που σας επιτρέπει να φτιάχνετε χυμούς με ολόκληρα φρούτα και λαχανικά. Καθαρίζεται σε μόλις 90 δευτερόλεπτα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Φτιάξτε πανεύκολα υγιεινούς χυμούς καθημερινά

Το υγιεινό γεύμα της ημέρας σε μόλις 1 λεπτό

  • Σωλήνας τροφοδοσίας XL, 70 χιλ.

  • Γρήγορος καθαρισμός, σε 90 δευτερόλεπτα

  • Εύκολη συναρμολόγηση

Φτιάξτε χυμούς από όλα τα αγαπημένα σας φρούτα, ακόμα και ρόδια

Φτιάξτε χυμούς από όλα τα αγαπημένα σας φρούτα, ακόμα και ρόδια

Απελευθερώστε τη διατροφική αξία των φρούτων και των λαχανικών με εξαγωγή έως και 80%.* Ένας εξαιρετικός αποχυμωτής αργής σύνθλιψης για πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Πλατύ στόμιο τροφοδοσίας 70 mm

Πλατύ στόμιο τροφοδοσίας 70 mm

Εξοικονομήστε χρόνο φτιάχνοντας τους χυμούς σας πιο γρήγορα. Τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά χωρούν άνετα σε αυτόν τον αποχυμωτή, χωρίς να χρειάζεται να τα κόψετε. Απλώς βάλτε τα όλα στο μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 70 mm και απολαύστε μια βόμβα βιταμινών κάθε μέρα.

Πρακτική αποθήκευση του δοχείου πολτού μέσα στον συλλέκτη χυμού

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2

23/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Αποδοτικό και εύκολο καθάρισμα και συναρμολόγηση.

Εργονομικος Στιφτης. Θα μας αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες. Τέρμα οι έτοιμοι χυμοί.

Πλεονεκτήματα

Πρακτικός και Καλη απόδοση .

Μειονεκτήματα

Δεν τα έχω εντοπίσει

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απιστευτος Αποχυμωτης αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο

Είμαι υπέρ-ευχαριστημένος με το προϊόν αυτό.! αποχυμωτής αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο! Οτι ακριβως έψαχνα! Είναι γρήγορος βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού Επίσης το πλύσιμο των εξαρτημάτων είναι πανεύκολο τον συστήνω με κλειστά μάτια !

Πλεονεκτήματα

Βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού

Μειονεκτήματα

Τα μαλακα φρούτα οπως πχ μπανάνα ακτινίδιο δεν τα πολτοποιεί καλά δεν βγάζει όλο το χυμό τους

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

εφοσον ειναι philips με πειθει

Ειναι οτι καλυτερο για οποιον θελει να στιβει τροφες οπως σελερυ καροτα τζιντζερ. με ολες τι βιταμινες τους χωρις ομως ινες που ενοχλουν πολλους ...ειναι τελειο απλαΑ

Πλεονεκτήματα

βαζεις οποιο τροφημο θες κ σου βγαζει μονο χημο χωρις να καταστρεφει τις βιταμινες του...

Μειονεκτήματα

για μενα κανενα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Εσωτερικές δοκιμές σε 1000 γρ. για καθένα από τα εξής: σταφύλια, μήλα, βατόμουρα, φράουλες, ντομάτες, καρπούζια, πορτοκάλια και ρόδια.