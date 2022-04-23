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Σωλήνας τροφοδοσίας XL, 70 χιλ.
Γρήγορος καθαρισμός, σε 90 δευτερόλεπτα
Εύκολη συναρμολόγηση
Απελευθερώστε τη διατροφική αξία των φρούτων και των λαχανικών με εξαγωγή έως και 80%.* Ένας εξαιρετικός αποχυμωτής αργής σύνθλιψης για πράσινα φυλλώδη λαχανικά.
Εξοικονομήστε χρόνο φτιάχνοντας τους χυμούς σας πιο γρήγορα. Τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά χωρούν άνετα σε αυτόν τον αποχυμωτή, χωρίς να χρειάζεται να τα κόψετε. Απλώς βάλτε τα όλα στο μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 70 mm και απολαύστε μια βόμβα βιταμινών κάθε μέρα.
3.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Jeannou85
23/04/2022
Ελλάδα
Αποδοτικό και εύκολο καθάρισμα και συναρμολόγηση.
Εργονομικος Στιφτης. Θα μας αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες. Τέρμα οι έτοιμοι χυμοί.
Πλεονεκτήματα
Πρακτικός και Καλη απόδοση .
Μειονεκτήματα
Δεν τα έχω εντοπίσει
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Tasos10
07/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Απιστευτος Αποχυμωτης αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο
Είμαι υπέρ-ευχαριστημένος με το προϊόν αυτό.! αποχυμωτής αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο! Οτι ακριβως έψαχνα! Είναι γρήγορος βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού Επίσης το πλύσιμο των εξαρτημάτων είναι πανεύκολο τον συστήνω με κλειστά μάτια !
Πλεονεκτήματα
Βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού
Μειονεκτήματα
Τα μαλακα φρούτα οπως πχ μπανάνα ακτινίδιο δεν τα πολτοποιεί καλά δεν βγάζει όλο το χυμό τους
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
nirvanna
22/05/2020
Ελλάδα
εφοσον ειναι philips με πειθει
Ειναι οτι καλυτερο για οποιον θελει να στιβει τροφες οπως σελερυ καροτα τζιντζερ. με ολες τι βιταμινες τους χωρις ομως ινες που ενοχλουν πολλους ...ειναι τελειο απλαΑ
Πλεονεκτήματα
βαζεις οποιο τροφημο θες κ σου βγαζει μονο χημο χωρις να καταστρεφει τις βιταμινες του...
Μειονεκτήματα
για μενα κανενα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Εσωτερικές δοκιμές σε 1000 γρ. για καθένα από τα εξής: σταφύλια, μήλα, βατόμουρα, φράουλες, ντομάτες, καρπούζια, πορτοκάλια και ρόδια.