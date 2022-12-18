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  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.

Συλλογή VivaΑποχυμωτής

HR1855/70

4.7
| (28) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
Ο αποχυμωτής Philips εξάγει ακόμη περισσότερο χυμό από τα φρούτα και τα λαχανικά σας και το καθάρισμα τελειώνει μέσα σε 1 λεπτό, χάρη στην επαναστατική τεχνολογία QUICKClean. Απολαύστε υγιεινό, σπιτικό χυμό κάθε μέρα!
Δείτε όλα τα οφέλη

Έως και 2L, εύκολο καθάρισμα

Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 L, στόμιο XL

  • Σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop

Τεχνολογία QuickClean

Τεχνολογία QuickClean

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος για εύκολο καθάρισμα, με την τεχνολογία QuickClean. Τώρα μπορείτε να τον καθαρίσετε μέσα σε 1 λεπτό, χάρη στο ενσωματωμένο δοχείο πολτού και τις λείες επιφάνειες.

Η λειτουργία προκαθαρισμού απομακρύνει τις ανεπιθύμητες ίνες

Η λειτουργία προκαθαρισμού απομακρύνει τις ανεπιθύμητες ίνες

Ο αποχυμωτής της Philips είναι ο 1ος φυγοκεντρικός αποχυμωτής στην αγορά με λειτουργία προκαθορισμού pre-clean. Ρίχνοντας νερό στο εξάρτημα ώθησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βρύση νερού μέσα στη συσκευή, η οποία ξεπλένει τις ανεπιθύμητες ίνες και έτσι το καπάκι και το σουρωτήρι καθαρίζονται πιο εύκολα.

Όλος ο πολτός συλλέγεται σε ένα δοχείο για εύκολη απόρριψη

Όλος ο πολτός συλλέγεται σε ένα δοχείο για εύκολη απόρριψη

Ο πολτός συλλέγεται στο κατάλληλο σημείο: στο δοχείο πολτού του αποχυμωτή Philips. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τον αφαιρείτε από άλλα μέρη, όπως το καπάκι. Χάρη στη στρογγυλή σχεδίαση και τις λείες επιφάνειες, ο πολτός είναι εύκολα προσβάσιμος και το δοχείο καθαρίζεται πολύ πιο εύκολα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

28

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

18/12/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καθε πρωι ανυπομονω να το χρησιμοποιησω

Ευκολο στην χρηση και στο καθαρισμα, κανει λιγο θορυβο αλλα δεν με ενοχλει ειναι για λιγο

Πλεονεκτήματα

Ευκολια χρησης, καθαρισμα

Μειονεκτήματα

Δεν βεντουζαρει καλα σε ξυλινο παγκο κ οταν παιρνει μπρος μετακινειται

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ταχύτητα και ευκολία

Μεγάλη ευκολία στο καθάρισμα. Εύκολα και γρήγορα. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Πλεονεκτήματα

Ταχυτητα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Παντα φρέσκο χυμο

Υπέροχος αποχυμωτής, εύκολο στην χρήση και πίνουμε καθε μερα φρέσκο χυμο . Και πλένεται ευκολα.

Πλεονεκτήματα

Εύκολο στην χρήση και πλένεται ευκολα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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