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800 W
QuickClean
2 L, στόμιο XL
Σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop
Ο αποχυμωτής της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος για εύκολο καθάρισμα, με την τεχνολογία QuickClean. Τώρα μπορείτε να τον καθαρίσετε μέσα σε 1 λεπτό, χάρη στο ενσωματωμένο δοχείο πολτού και τις λείες επιφάνειες.
Ο αποχυμωτής της Philips είναι ο 1ος φυγοκεντρικός αποχυμωτής στην αγορά με λειτουργία προκαθορισμού pre-clean. Ρίχνοντας νερό στο εξάρτημα ώθησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βρύση νερού μέσα στη συσκευή, η οποία ξεπλένει τις ανεπιθύμητες ίνες και έτσι το καπάκι και το σουρωτήρι καθαρίζονται πιο εύκολα.
Ο πολτός συλλέγεται στο κατάλληλο σημείο: στο δοχείο πολτού του αποχυμωτή Philips. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τον αφαιρείτε από άλλα μέρη, όπως το καπάκι. Χάρη στη στρογγυλή σχεδίαση και τις λείες επιφάνειες, ο πολτός είναι εύκολα προσβάσιμος και το δοχείο καθαρίζεται πολύ πιο εύκολα.
4.7
από 5
28
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Anna127
18/12/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καθε πρωι ανυπομονω να το χρησιμοποιησω
Ευκολο στην χρηση και στο καθαρισμα, κανει λιγο θορυβο αλλα δεν με ενοχλει ειναι για λιγο
Πλεονεκτήματα
Ευκολια χρησης, καθαρισμα
Μειονεκτήματα
Δεν βεντουζαρει καλα σε ξυλινο παγκο κ οταν παιρνει μπρος μετακινειται
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής
Maniakar
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Ταχύτητα και ευκολία
Μεγάλη ευκολία στο καθάρισμα. Εύκολα και γρήγορα. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.
Πλεονεκτήματα
Ταχυτητα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής
Kyriakh
05/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Παντα φρέσκο χυμο
Υπέροχος αποχυμωτής, εύκολο στην χρήση και πίνουμε καθε μερα φρέσκο χυμο . Και πλένεται ευκολα.
Πλεονεκτήματα
Εύκολο στην χρήση και πλένεται ευκολα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής