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500W
QuickClean
1,5 λίτρα
Σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop
Ο αποχυμωτής πιάνει ελάχιστο χώρο, αφού διαθέτει το μισό μέγεθος*. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε στον πάγκο ή να τον αποθηκεύσετε πανεύκολα.
Αυτός ο αποχυμωτής σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το δικό σας ποτήρι (μέγιστο ύψος 12 εκ.). Τοποθετήστε το απευθείας κάτω από το στόμιο και στύψτε.
Μπορείτε να φτιάξετε έως και 1,5 λίτρο χυμού χωρίς να αδειάσετε το δοχείο πολτού.
4.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sousa50
18/03/2019
Portugal
Bom desempeno
Embora não a tenha há muito tempo estou muito satisfeito.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Sumos otimos e saudáveis
[Employee of philipsglobal] Um espremedor de sumos expetacular, faz uns sumos muito bons , facil de limpar e facil de utilizar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Σε σύγκριση με τον αποχυμωτή Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73