ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
  • Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.

Συλλογή VivaΑποχυμωτής

HR1832/00

4
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.
Όλα όσα περιμένετε από έναν αποχυμωτή (μεγάλη εξαγωγή χυμού, καθάρισμα μέσα σε 1 λεπτό) τώρα σε μικρό σχέδιο με το μισό μέγεθος! * Απολαύστε φρεσκοστυμμένους φυσικούς χυμούς κάθε μέρα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μικρό μέγεθος, όλα σε ένα

Μέγιστη ποσότητα χυμού. Ελάχιστη ακαταστασία.

  • 500W

  • QuickClean

  • 1,5 λίτρα

  • Σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop

Μικρό μέγεθος, για να μην πιάνει χώρο στον πάγκο

Μικρό μέγεθος, για να μην πιάνει χώρο στον πάγκο

Ο αποχυμωτής πιάνει ελάχιστο χώρο, αφού διαθέτει το μισό μέγεθος*. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε στον πάγκο ή να τον αποθηκεύσετε πανεύκολα.

Χυμός απευθείας στο ποτήρι σας

Χυμός απευθείας στο ποτήρι σας

Αυτός ο αποχυμωτής σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το δικό σας ποτήρι (μέγιστο ύψος 12 εκ.). Τοποθετήστε το απευθείας κάτω από το στόμιο και στύψτε.

Έως και 1,5 λίτρα χυμού μονομιάς

Έως και 1,5 λίτρα χυμού μονομιάς

Μπορείτε να φτιάξετε έως και 1,5 λίτρο χυμού χωρίς να αδειάσετε το δοχείο πολτού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

18/03/2019

Portugal

Portugal

Bom desempeno

Embora não a tenha há muito tempo estou muito satisfeito.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

01/06/2017

Portugal

Portugal

Sumos otimos e saudáveis

[Employee of philipsglobal] Um espremedor de sumos expetacular, faz uns sumos muito bons , facil de limpar e facil de utilizar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με τον αποχυμωτή Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73