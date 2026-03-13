Η Philips σάς φέρνει το νέο μπλεντεράκι της Philips, ένα χέρι βοηθείας στην κουζίνα. Μπορεί να ψιλοκόψει ό,τι θέλετε – λαχανικά, χόρτα, ξηρούς καρπούς κλπ., μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Χάρη στη λειτουργία άσκησης πίεσης προς τα κάτω και το συμπαγές του μέγεθος, καθιστά το ψιλό κόψιμο ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση.