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Μη διαθέσιμο πλέον
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HR1396/80
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Chopper
Η Philips σάς φέρνει το νέο μπλεντεράκι της Philips, ένα χέρι βοηθείας στην κουζίνα. Μπορεί να ψιλοκόψει ό,τι θέλετε – λαχανικά, χόρτα, ξηρούς καρπούς κλπ., μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Χάρη στη λειτουργία άσκησης πίεσης προς τα κάτω και το συμπαγές του μέγεθος, καθιστά το ψιλό κόψιμο ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση.