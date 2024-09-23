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450 W
0,7 L
Πλαστικός κάδος
2 λεπίδες
Μεγάλο μπολ 0,7L με ωφέλιμο όγκο 0,5L
Εύκολος χειρισμός με ένα πάτημα.
4.3
από 5
26
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Πλεονεκτήματα
FACIL DE UTILIZAR
Μειονεκτήματα
NÃO ENCONTRO
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Tete21
10/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Πλεονεκτήματα
leve e prático
Μειονεκτήματα
não encontrei nenhuma até agora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora