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  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
  • Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία

Daily CollectionΚόφτης

HR1393/00

4.3
| (26) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία
Ένα χέρι βοηθείας στην κουζίνα. Μπορεί να ψιλοκόψει ό,τι θέλετε – λαχανικά, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς κ.λπ., μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Χάρη στη λειτουργία άσκησης πίεσης προς τα κάτω και στο μικρό του μέγεθος, το ψιλό κόψιμο γίνεται πανεύκολη υπόθεση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τέλεια ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μυρωδικά, ξηροί καρποί κ.α.

Φρέσκα σπιτικά γεύματα με ευκολία

  • 450 W

  • 0,7 L

  • Πλαστικός κάδος

  • 2 λεπίδες

Μεγάλο μπολ 0,7 L

Μεγάλο μπολ 0,7 L

Μεγάλο μπολ 0,7L με ωφέλιμο όγκο 0,5L

Εύκολη λειτουργία με πίεση προς τα κάτω

Εύκολη λειτουργία με πίεση προς τα κάτω

Εύκολος χειρισμός με ένα πάτημα.

Πανίσχυρο μοτέρ 450W

Πανίσχυρο μοτέρ 450W

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

26

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Πλεονεκτήματα

FACIL DE UTILIZAR

Μειονεκτήματα

NÃO ENCONTRO

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Πλεονεκτήματα

leve e prático

Μειονεκτήματα

não encontrei nenhuma até agora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.