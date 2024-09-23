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  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
  • Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα

Μη διαθέσιμο πλέον

Συλλογή VivaSaladMaker

HR1388/80

4.3
| (26) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα
Με το SaladMaker της Philips μπορείτε να κόβετε σε φέτες, λωρίδες και ζιλιέν διάφορα λαχανικά, τυριά, αλλαντικά και άλλα υλικά, απευθείας μέσα στη σαλατιέρα ή στα μαγειρικά σας σκεύη. Με τον πολύ μεγάλο δίσκο ζιλιέν, μπορείτε επίσης να κόβετε τηγανιτές πατάτες. Φτιάξτε σαλάτες και άλλα πιάτα μέσα σε δευτερόλεπτα!
Δείτε όλα τα οφέλη

Άψογα αποτελέσματα, σε κάθε σχήμα και μέγεθος, σε δευτερόλεπτα

Φρέσκες σπιτικές σαλάτες και άλλα

  • 200 W

  • 6 δίσκοι

  • Απευθείας στο σκεύος

  • Δίσκος ζιλιέν XL για τηγανητές πατάτες

5 δίσκοι για ποικιλία αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα

5 δίσκοι για ποικιλία αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα

Οι 5 δίσκοι επιτρέπουν κοπή σε φέτες, κομμάτια, νιφάδες και ζιλιέν, προσφέροντάς σας αμέτρητες δημιουργικές δυνατότητες. Απλώς επιλέξτε ένα δίσκο και κουμπώστε τον στην υποδοχή.

Μεταλλικός δίσκος ζιλιέν XL για να κόβετε τηγανιτές πατάτες

Μεταλλικός δίσκος ζιλιέν XL για να κόβετε τηγανιτές πατάτες

Με τον ξεχωριστό δίσκο ζιλιέν XL του SaladMaker της Philips μπορείτε να κόβετε τηγανιτές πατάτες, αλλά να επεξεργάζεστε επίσης άλλα υλικά όπως καρότα, κολοκύθα, γογγύλια, κολοκυθάκια κ. λπ. το τελικό αποτέλεσμα είναι ιδανικό για τα αγαπημένα σας τηγανητά λαχανικά.

Άμεσο σερβίρισμα στο μπολ, στην κατσαρόλα ή στο τηγάνι

Άμεσο σερβίρισμα στο μπολ, στην κατσαρόλα ή στο τηγάνι

Με τη δυνατότητα άμεσου σερβιρίσματος του SaladMaker της Philips μπορείτε να κόβετε τα υλικά σας απευθείας μέσα στη σαλατιέρα, το μαγειρικό σκεύος ή το τηγάνι της επιλογής σας. Το ψηλό στόμιο σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ακόμα και ψηλά δοχεία για μεγάλες ποσότητες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε πολύ λιγότερα σκεύη να καθαρίσετε μετά την προετοιμασία του φαγητού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

26

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Πλεονεκτήματα

FACIL DE UTILIZAR

Μειονεκτήματα

NÃO ENCONTRO

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Πλεονεκτήματα

leve e prático

Μειονεκτήματα

não encontrei nenhuma até agora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.