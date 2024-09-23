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Μη διαθέσιμο πλέον
200 W
6 δίσκοι
Απευθείας στο σκεύος
Δίσκος ζιλιέν XL για τηγανητές πατάτες
Οι 5 δίσκοι επιτρέπουν κοπή σε φέτες, κομμάτια, νιφάδες και ζιλιέν, προσφέροντάς σας αμέτρητες δημιουργικές δυνατότητες. Απλώς επιλέξτε ένα δίσκο και κουμπώστε τον στην υποδοχή.
Με τον ξεχωριστό δίσκο ζιλιέν XL του SaladMaker της Philips μπορείτε να κόβετε τηγανιτές πατάτες, αλλά να επεξεργάζεστε επίσης άλλα υλικά όπως καρότα, κολοκύθα, γογγύλια, κολοκυθάκια κ. λπ. το τελικό αποτέλεσμα είναι ιδανικό για τα αγαπημένα σας τηγανητά λαχανικά.
Με τη δυνατότητα άμεσου σερβιρίσματος του SaladMaker της Philips μπορείτε να κόβετε τα υλικά σας απευθείας μέσα στη σαλατιέρα, το μαγειρικό σκεύος ή το τηγάνι της επιλογής σας. Το ψηλό στόμιο σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ακόμα και ψηλά δοχεία για μεγάλες ποσότητες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε πολύ λιγότερα σκεύη να καθαρίσετε μετά την προετοιμασία του φαγητού.
4.3
από 5
26
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Πλεονεκτήματα
FACIL DE UTILIZAR
Μειονεκτήματα
NÃO ENCONTRO
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Tete21
10/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Πλεονεκτήματα
leve e prático
Μειονεκτήματα
não encontrei nenhuma até agora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Coleção Daily HR1393/00 Picadora