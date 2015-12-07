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  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

κεφαλές ξυρίσματος

HQ8/50

4.3
| (70) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

  • Η κυκλοφορία του προϊόντος διακόπηκε

  • Αγοράστε SH50

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

70

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas

This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads

05/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Smooth clean shave every time

The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads

06/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

great that you can get replacement heads

Good service and come quickly. Easy to fit into existing Philishave. No problems and would recommend the service.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.