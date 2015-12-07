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Μη διαθέσιμο πλέον
Η κυκλοφορία του προϊόντος διακόπηκε
Αγοράστε SH50
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.
4.3
από 5
70
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Denny
07/12/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas
This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.
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Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads
Huge
05/12/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Smooth clean shave every time
The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads
ted36
06/07/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
great that you can get replacement heads
Good service and come quickly. Easy to fit into existing Philishave. No problems and would recommend the service.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ8/50 shaving heads