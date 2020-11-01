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  • Για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα
  • Για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα
  • Για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα
  • Για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα
  • Για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Speed-XLΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ8160/16

4
| (10) Κριτικές
Για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα
Οι εξελιγμένες κεφαλές Speed-XL προσφέρουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος* για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα. *Σε σύγκριση με τις κοινές περιστρεφόμενες ξυριστικές κεφαλές.
Δείτε όλα τα οφέλη

50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Για γρηγορότερο και πιο βαθύ ξύρισμα

Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL: για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα

Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL: για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα

Οι κεφαλές τριπλής διαδρομής προσφέρουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα. *σε σύγκριση με τις κοινές περιστρεφόμενες ξυριστικές κεφαλές.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με οπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

10

Κριτικές

3
2

01/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

shaver is easy to handle and gives a close shave.

very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.

Πλεονεκτήματα

See above easy to use and gives a great shave.

Μειονεκτήματα

none

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Still shaving well since 2006

Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

08/10/2016

Suisse

Suisse

Excellent produit

Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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