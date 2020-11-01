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Μη διαθέσιμο πλέον
HQ8160/16
Οι κεφαλές τριπλής διαδρομής προσφέρουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα. *σε σύγκριση με τις κοινές περιστρεφόμενες ξυριστικές κεφαλές.
Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με οπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.
4.0
από 5
10
Κριτικές
Mr P
01/11/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
shaver is easy to handle and gives a close shave.
very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.
Πλεονεκτήματα
See above easy to use and gives a great shave.
Μειονεκτήματα
none
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Bobby72
06/08/2015
United Kingdom
Still shaving well since 2006
Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Adjem
08/10/2016
Suisse
Excellent produit
Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique