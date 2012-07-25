2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σύστημα κοπής ακριβείας. Διαθέτει εξαιρετικά λεπτές ξυριστικές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια. Ακόμη, όλη η ξυριστική μηχανή πλένεται.
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Γρήγορη φόρτιση
Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.
4.1
από 5
107
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
argie
25/07/2012
United Kingdom
its very easy to clean the head under the tap
i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Bodger
24/07/2012
United Kingdom
a great shave
It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Foxybear
09/10/2011
United Kingdom
This is an overall excellent shaver with very quick charge.
Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver