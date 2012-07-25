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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

7000 SeriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7360

4.1

| (107) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σύστημα κοπής ακριβείας. Διαθέτει εξαιρετικά λεπτές ξυριστικές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια. Ακόμη, όλη η ξυριστική μηχανή πλένεται.

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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

  • Γρήγορη φόρτιση

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

107

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

its very easy to clean the head under the tap

i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

a great shave

It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This is an overall excellent shaver with very quick charge.

Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.