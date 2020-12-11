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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

7000 SeriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7340

3.9
| (49) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Αυτή η ξυριστική μηχανή Philips είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σύστημα κοπής ακριβείας. Διαθέτει εξαιρετικά λεπτές ξυριστικές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για το ξύρισμα των μακριών τριχών, καθώς και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια. Επίσης, είναι πλήρως πλενόμενη.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

  • Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

49

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

11/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

well made

i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service

Πλεονεκτήματα

good quality

Μειονεκτήματα

none

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7340 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7340 Electric shaver

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.