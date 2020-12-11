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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
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Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.
3.9
από 5
49
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
POPSY
11/12/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
well made
i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service
Πλεονεκτήματα
good quality
Μειονεκτήματα
none
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Skipsprocket
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7340 Electric shaver
gpsdave
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7340 Electric shaver