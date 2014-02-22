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Μη διαθέσιμο πλέον
HQ7160/16
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.
Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με οπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
3.8
από 5
4
Κριτικές
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat