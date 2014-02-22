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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7160/16

3.8
| (4) Κριτικές
Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σύστημα κοπής ακριβείας. Διαθέτει εξαιρετικά λεπτές ξυριστικές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια. Ακόμη, όλη η ξυριστική μηχανή πλένεται.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με οπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

4

Κριτικές

4
1

22/02/2014

France

France

Toujour fidèle depuis 8 ans !

Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique

02/06/2012

België

België

rasage impeccable

simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique

09/10/2011

Nederland

Nederland

prima te hanteren

lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.