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Μη διαθέσιμο πλέον
Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.
Για μέγιστη απόδοση, αντικαθιστάτε τις κεφαλές ξυρίσματος της ξυριστικής σας μηχανής Philips κάθε 2 χρόνια, με κεφαλές τύπου HQ55.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
3.9
από 5
40
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
nobby1619
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Berik
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
phil02
19/12/2013
België
Rasoir haute performence.
Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec