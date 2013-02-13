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  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα
  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα
  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα
  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα
  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα
  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα
  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα
  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα
  • Βαθύ ξύρισμα εύκολα

Μη διαθέσιμο πλέον

6000 seriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ6920/16

3.9
| (40) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα εύκολα
Η ξυριστική μηχανή Philips προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε οικονομική τιμή. Το σύστημα Reflex Action σε συνδυασμό με την τεχνολογία Super Lift & Cut εγγυάται βαθύ και άνετο ξύρισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή με τεχνολογία Super Lift & Cut

Βαθύ ξύρισμα εύκολα

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.

Ανταλλακτικές κεφαλές

Για μέγιστη απόδοση, αντικαθιστάτε τις κεφαλές ξυρίσματος της ξυριστικής σας μηχανής Philips κάθε 2 χρόνια, με κεφαλές τύπου HQ55.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

40

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

19/12/2013

België

België

Rasoir haute performence.

Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.