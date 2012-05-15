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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
Αυτόματη προσαρμογή σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας για ευέλικτο και απαλότερο ξύρισμα.
Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.
4.0
από 5
13
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
iltorinese
15/05/2012
Italia
modello ancora in vendita ma non in produzione
mod. TYPE HP1336 (CIRCA 20 ANNI O FORSE PIU') PURTROPPO SONO SALTATE LE BATTERIE PROPRIO IN QUESTI GIORNI E CAMBIARLE COSTA QUASI COME IL NUOVO. COMUNQUE NON POSSO CHE ESSERE SODDISFATTO DI QUESTO PRODOTTO.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6695/16 Rasoio elettrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6695/16 Rasoio elettrico
Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat