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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
Αυτόματη προσαρμογή σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας για ευέλικτο και απαλότερο ξύρισμα.
Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Bruma
13/05/2020
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Πλεονεκτήματα
Scheet goed en snel
Μειονεκτήματα
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat