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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ6640/16

4
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα
Το μοντέλο HQ6640 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βαθύ και άνετο ξύρισμα σε οικονομική τιμή. Το σύστημα Reflex Action σε συνδυασμό με την τεχνολογία Super Lift & Cut εγγυάται βαθύ και άνετο ξύρισμα.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Βαθύ ξύρισμα

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Αυτόματη προσαρμογή σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας για ευέλικτο και απαλότερο ξύρισμα.

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

13/05/2020

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Scheren

Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse

Πλεονεκτήματα

Scheet goed en snel

Μειονεκτήματα

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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

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