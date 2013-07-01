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Μη διαθέσιμο πλέον
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια
.
Διπλό σύστημα λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
4.2
από 5
6
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 shaving heads
stekker6
14/03/2012
Nederland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 shaving heads
04/01/2012
Deutschland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 Scherköpfe
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 Scherköpfe