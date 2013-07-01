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Μη διαθέσιμο πλέον

κεφαλές ξυρίσματος

HQ5/31

4.2

| (6) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια

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Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Κυρτή κεφαλή ξυρίσματος και κόπτης για βαθύ και άνετο ξύρισμα

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Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Διπλό σύστημα λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

15 κοφτερές λεπίδες για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα

15 κοφτερές λεπίδες για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα

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Κριτικές

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4.2

από 5

6

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

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Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 shaving heads

14/03/2012

Nederland

Nederland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 shaving heads

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 Scherköpfe

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ5/50 Scherköpfe

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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