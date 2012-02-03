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Μη διαθέσιμο πλέον
CloseCut
Για τη σειρά HQ900
Για HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Οι λεπίδες CloseCut είναι σχεδιασμένες με ακρίβεια για βαθύ ξύρισμα κάθε φορά. Αυτές οι ανθεκτικές αυτοακονιζόμενες λεπίδες δεν φθείρονται εξασφαλίζοντας γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα.
4.2
από 5
36
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Blipinius
07/04/2025
Italia
Buon prodotto
Questa recensione rettifica le prime impressioni, per la verità un po’ affrettate rilasciate all’apertura della confezione, smentite dopo i primi utilizzi. La rasatura è molto buona e veloce. Insomma, un buon prodotto che mi permetterà di utilizzare il mio vecchio rasoio ancora per alcuni anni.
Πλεονεκτήματα
Qualità della rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ56/50 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ56/50 testine di rasatura
elvio59
29/10/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
eccellente
prodotto ottimo anche nel prezzo pienamente soddisfatto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ56/50 testine di rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ56/50 testine di rasatura