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  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
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  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
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  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

κεφαλές ξυρίσματος

HQ56/50

4.2
| (36) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

  • CloseCut

  • Για τη σειρά HQ900

  • Για HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Λεπίδες CloseCut - ανθεκτικές και αυτοακονιζόμενες για βαθύ ξύρισμα

Λεπίδες CloseCut - ανθεκτικές και αυτοακονιζόμενες για βαθύ ξύρισμα

Οι λεπίδες CloseCut είναι σχεδιασμένες με ακρίβεια για βαθύ ξύρισμα κάθε φορά. Αυτές οι ανθεκτικές αυτοακονιζόμενες λεπίδες δεν φθείρονται εξασφαλίζοντας γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

36

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

07/04/2025

Italia

Italia

Buon prodotto

Questa recensione rettifica le prime impressioni, per la verità un po’ affrettate rilasciate all’apertura della confezione, smentite dopo i primi utilizzi. La rasatura è molto buona e veloce. Insomma, un buon prodotto che mi permetterà di utilizzare il mio vecchio rasoio ancora per alcuni anni.

Πλεονεκτήματα

Qualità della rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ56/50 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ56/50 testine di rasatura

29/10/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

eccellente

prodotto ottimo anche nel prezzo pienamente soddisfatto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ56/50 testine di rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ56/50 testine di rasatura

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.