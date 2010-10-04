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Μη διαθέσιμο πλέον
Lift & Cut
1 κεφαλή
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
5.0
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
04/10/2010
United Kingdom
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ55/40 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ55/40 shaving heads
guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ55/40 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ55/40 shaving heads
Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ55/40 Scherköpfe
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ55/40 Scherköpfe