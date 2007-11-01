Ανανέωση για καλύτερα αποτελέσματα

Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια