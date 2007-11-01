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Μη διαθέσιμο πλέον
HQ3/40
Ανανέωση για καλύτερα αποτελέσματα
Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια
Lift & Cut
3 κεφαλές
Διπλό σύστημα λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
Το σύστημα λεπίδων ανασηκώνει τις τρίχες για άνετο ξύρισμα που φτάνει βαθύτερα από την επιφάνεια του δέρματος.
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