2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Lift & Cut
3 κεφαλές
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή στο ντους, για να εξοικονομήσετε χρόνο και να απολαύσετε τη φρέσκια αίσθηση του υγρού ξυρίσματος.
4.3
από 5
14
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Petergreg
09/10/2011
United Kingdom
The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.
The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ167/11 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ167/11 shaving heads
Franco
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ167/50 scheerhoofden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ167/50 scheerhoofden
ladonja
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ167/50 scheerhoofden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ167/50 scheerhoofden