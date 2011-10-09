ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

        Μη διαθέσιμο πλέον

        κεφαλές ξυρίσματος

        HQ167/11

        4.3
        | (14) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
        Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
        Κάθε χρόνο, οι λεπίδες σας διανύουν απόσταση ίση με το ύψος του όρους Έβερεστ... 49 φορές! Μετά από τόση ταλαιπωρία, ακόμα και τα καλύτερα υλικά μπορεί να χάσουν τη φόρμα τους. Διατηρήστε την κορυφαία απόδοση της ξυριστικής σας μηχανής - Αντικαθιστάτε τις κεφαλές κάθε 12 μήνες.
        Δείτε όλα τα οφέλη

        Αλλάζετε κεφαλές κάθε 12 μήνες για καλύτερα αποτελέσματα

        Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

        • Lift & Cut

        • 3 κεφαλές

        Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

        Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

        Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

        Υγρό ξύρισμα

        Υγρό ξύρισμα

        Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή στο ντους, για να εξοικονομήσετε χρόνο και να απολαύσετε τη φρέσκια αίσθηση του υγρού ξυρίσματος.

        Τεχνικές προδιαγραφές

        Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

        Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

        Κριτικές

        Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
        Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

        4.3

        από 5

        14

        Κριτικές

        92%

        χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

        1

        09/10/2011

        United Kingdom

        United Kingdom

        The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

        The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

        Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

        Η αξιολογηση έγινε για HQ167/11 shaving heads

        Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

        Η αξιολογηση έγινε για HQ167/11 shaving heads

        02/11/2013

        Nederland

        Nederland

        Zeer goed

        Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

        Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

        Η αξιολογηση έγινε για HQ167/50 scheerhoofden

        Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

        Η αξιολογηση έγινε για HQ167/50 scheerhoofden

        02/11/2013

        Nederland

        Nederland

        Zeer goed

        Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

        Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

        Η αξιολογηση έγινε για HQ167/50 scheerhoofden

        Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

        Η αξιολογηση έγινε για HQ167/50 scheerhoofden

        Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

        Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.