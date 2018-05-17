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Κύλινδρος τιτανίου/κεραμικής επίστρωσης
Επαγγελματικό μοτέρ υψηλής αντοχής
3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας/χρόνου
Επαγγελματικά αποτελέσματα
Η συσκευή Philips ProCare Auto Curler τυλίγει τα μαλλιά στον θερμαινόμενο κύλινδρο και δημιουργεί μια τέλεια μπούκλα, κάθε φορά.
Επαγγελματικός κύλινδρος από τιτάνιο για γρήγορες μπούκλες, απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά. Η κεραμική επίστρωση τιτανίου του κυλίνδρου συνδυάζει την εξαιρετική αγωγή θερμότητας με την εξαιρετικά λεία επιφάνεια για τέλειες μπούκλες.
Ανθεκτικό επαγγελματικό μοτέρ για να δημιουργείτε μπούκλες προς κάθε κατεύθυνση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για τέλεια ομοιόμορφες μπούκλες με κατεύθυνση προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, για απόλυτα συμμετρική εμφάνιση. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία για μπούκλες, ώστε να συνδυάσετε και τις δύο κατευθύνσεις, για απόλυτα φυσική εμφάνιση.
Βραβεία
4.5
από 5
153
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
werka1516
17/05/2018
United Kingdom
Quick and easy!
Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!
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Η αξιολογηση έγινε για ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
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Feffa
06/02/2021
Italia
Mai più senza
Consigliatissimo , ho capelli lunghi e pesanti ma in pochissimi minuti riesce a creare boccoli duraturi .Fatica zero risultati ottimi
Πλεονεκτήματα
Una messa in piega da parrucchiere anche da casa
Μειονεκτήματα
Nessuno
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Η αξιολογηση έγινε για ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica
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Loveangels
29/03/2016
Italia
Ricci perfetti in pochissimi minuti
Ciao a tutte! Oggi vi voglio raccontare la mia esperienza con l’arricciacapelli Philip HPS 940/00 che ho potuto testare grazie ad Alfemminile. E’ dotato di motore professionale brushless e di un cilindro di riscaldamento in ceramica e titanio. Il Motore permette di creare ricci in tutte le direzioni per un look naturale o in un'unica direzione per un look simmetrico, il cilindro avvolge automaticamente i capelli in modo delicato. L’arricciacapelli riscalda in 30 secondi e possiamo scegliere tra le 3 impostazioni di calore a seconda della necessità del capello e da 3 tipi di timer per creare ricci naturali, morbidi o stretti a seconda della nostra preferenza. E’ dotato inoltre di un accessorio per la pulizia e uno per la divisione delle ciocche. La prima volta che ho provato l’arricciacapelli avevo diverse paure: di incastrarli, rovinarli o bruciarli. Avendo capelli molto lunghi ho avuto un po' di difficoltà con le ciocche posteriori, ma già dalla volta successiva mi sono organizzata meglio! In breve tempo la mia testa aveva un sacco di morbidissimi ricci, nessun odore di bruciato, i mie capelli sono rimasti protetti. Ho apprezzato la possibilità di creare ricci sempre diversi, ma soprattutto ho apprezzato il sensore di sicurezza che è entrato in azione quando per sbaglio ho incastrato i capelli!! In poche parole quando il cilindro rileva i capelli incastrati l’arricciacapelli si spegne automaticamente dandoti la possibilità di sfilare i capelli incastrati in totale sicurezza senza che il calore continui a scaldarli. Che dire.. sono rimasta molto soddisfatta e promuovo a pieni voti l'arricciacapelli Philips. Lo consiglio alle mie amiche e non.
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