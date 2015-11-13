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Μη διαθέσιμο πλέον
Ισχύς στεγνώματος 2100 W
Πανίσχυρο μοτέρ AC
Υψηλή ταχύτητα αέρα έως 160 χλμ./ώρα*
Εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά
Αυτός ο τύπος μοτέρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επαγγελματική αγορά και παρέχει πολλά πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συνηθισμένα μοτέρ, κάτι το οποίο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σεσουάρ κατά 50%. Επιπλέον, διαθέτει πανίσχυρη ροή αέρα, γεγονός που επιτρέπει στο σεσουάρ να στεγνώνει τα μαλλιά 45% πιο γρήγορα* από άλλα μοντέλα με μοτέρ AC. *σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο HP4997.
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας γρήγορη και εύκολη διαδικασία.
Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
4.4
από 5
121
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
JULVIA22
13/11/2015
United Kingdom
PRO HAIRDRYER FANTASTIC
iT`S A FANTASTIC HAIR DRYER, MY DAUGHTERS AND ME ARE HAPPY FOR THIS GREAT BUY. I HAVE HAD IN OTHER MARKS BECAUSE I'M HAIRDRESSER AND THIS IS UNIQUE AND TOTAL COMFORTABLE. THANKS PHILIPS!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer
egio
24/05/2020
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
ottimo
Sono soddisfatta in quanto ha il getto di aria fredda che serve a fissare l’acconciatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS910/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS910/00 Asciugacapelli
giome
07/05/2020
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
ottimo prodotto
acquistato in promozione, ottima soluzione qualità prezzo, elegante, funzionale, forse un po' pesante ma veloce asciugatura
Πλεονεκτήματα
ottima diffusione
Μειονεκτήματα
un po' pesante
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS920/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS920/00 Asciugacapelli
Δοκιμασμένο με πίδακα 9 χιλ. σε ρυθμίσεις ταχύτητας 2 και θερμότητας 2
Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο HP4997