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  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
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  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
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  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
  • Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Prestige ProΣεσουάρ

HPS910/00

4.4
| (121) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα
Το σεσουάρ μαλλιών Prestige Pro της Philips διαθέτει ισχύ 2100W και επαγγελματικό μοτέρ AC που φτάνει τα 160 km/h*, δηλαδή έχει 40% ταχύτερη απόδοση**. Ενισχύστε το επαγγελματικό σας styling με δύο λεπτά στόμια φορμαρίσματος.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένο για γρήγορο επαγγελματικό στέγνωμα και φορμάρισμα

  • Ισχύς στεγνώματος 2100 W

  • Πανίσχυρο μοτέρ AC

  • Υψηλή ταχύτητα αέρα έως 160 χλμ./ώρα*

  • Εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά

Επαγγελματικό μοτέρ AC για 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Επαγγελματικό μοτέρ AC για 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Αυτός ο τύπος μοτέρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επαγγελματική αγορά και παρέχει πολλά πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συνηθισμένα μοτέρ, κάτι το οποίο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σεσουάρ κατά 50%. Επιπλέον, διαθέτει πανίσχυρη ροή αέρα, γεγονός που επιτρέπει στο σεσουάρ να στεγνώνει τα μαλλιά 45% πιο γρήγορα* από άλλα μοντέλα με μοτέρ AC. *σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο HP4997.

Επαγγελματική ισχύς 2100W για κορυφαία αποτελέσματα

Επαγγελματική ισχύς 2100W για κορυφαία αποτελέσματα

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας γρήγορη και εύκολη διαδικασία.

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων για λεία, λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων για λεία, λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

121

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

PRO HAIRDRYER FANTASTIC

iT`S A FANTASTIC HAIR DRYER, MY DAUGHTERS AND ME ARE HAPPY FOR THIS GREAT BUY. I HAVE HAD IN OTHER MARKS BECAUSE I'M HAIRDRESSER AND THIS IS UNIQUE AND TOTAL COMFORTABLE. THANKS PHILIPS!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer

24/05/2020

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

ottimo

Sono soddisfatta in quanto ha il getto di aria fredda che serve a fissare l’acconciatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS910/00 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS910/00 Asciugacapelli

07/05/2020

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

ottimo prodotto

acquistato in promozione, ottima soluzione qualità prezzo, elegante, funzionale, forse un po' pesante ma veloce asciugatura

Πλεονεκτήματα

ottima diffusione

Μειονεκτήματα

un po' pesante

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS920/00 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Prestige Pro HPS920/00 Asciugacapelli

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμασμένο με πίδακα 9 χιλ. σε ρυθμίσεις ταχύτητας 2 και θερμότητας 2

  2. Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο HP4997