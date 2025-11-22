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Μη διαθέσιμο πλέον
HP8656/00
5 εξαρτήματα φορμαρίσματος
Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας
Ιοντική περιποίηση
Σύστημα ThermoProtect
Η τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας (Even Heat Distribution) παρέχει μέγιστη προστασία για τα μαλλιά σας από την υπερθέρμανση και έτσι διατηρούνται υγιή και λαμπερά.
Σύστημα ιονισμού για μαλλιά που δεν ηλεκτρίζονται. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Το Air Styler διαθέτει 5 εξαρτήματα για να δημιουργείτε διαφορετικά στυλ, από το φυσικό ίσιο λουκ μέχρι τους καλοσχηματισμένους κυματισμούς με όγκο στη ρίζα.
3.7
από 5
143
Κριτικές
Carmen17
22/11/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Virgo70
29/09/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Πολύ καλή και οικονομική επιλογή για γρήγορο στέγνωμα και φορμάρισμα!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Advanced HP8656/00 Air Styler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Advanced HP8656/00 Air Styler
Baby85
25/07/2024
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Πλεονεκτήματα
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Μειονεκτήματα
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria