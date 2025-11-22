ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
  • Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

AdvancedAir Styler

HP8656/00

3.7
| (143) Κριτικές
Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα
Philips Air Styler Advanced για εύκολα χτενίσματα κάθε μέρα. Ο θερμός αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα στη βούρτσα, ενώ η φροντίδα με ιόντα προσφέρει επιπλέον λάμψη στα μαλλιά σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πολλά χτενίσματα με επιπλέον φροντίδα

  • 5 εξαρτήματα φορμαρίσματος

  • Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας

  • Ιοντική περιποίηση

  • Σύστημα ThermoProtect

Λιγότερη υπερθέρμανση χάρη στην τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας (EHD)

Η τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας (Even Heat Distribution) παρέχει μέγιστη προστασία για τα μαλλιά σας από την υπερθέρμανση και έτσι διατηρούνται υγιή και λαμπερά.

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Σύστημα ιονισμού για μαλλιά που δεν ηλεκτρίζονται. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

5 εξαρτήματα

Το Air Styler διαθέτει 5 εξαρτήματα για να δημιουργείτε διαφορετικά στυλ, από το φυσικό ίσιο λουκ μέχρι τους καλοσχηματισμένους κυματισμούς με όγκο στη ρίζα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.7

από 5

143

Κριτικές

22/11/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHA530/00 Air Styler

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHA530/00 Air Styler

29/09/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Πολύ καλή και οικονομική επιλογή για γρήγορο στέγνωμα και φορμάρισμα!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Advanced HP8656/00 Air Styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Advanced HP8656/00 Air Styler

25/07/2024

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Πλεονεκτήματα

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Μειονεκτήματα

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.