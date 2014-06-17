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Μη διαθέσιμο πλέον

Συσκευή για μπούκλες

HP8602/00

5

| (8) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Όμορφες μπούκλες, γερά μαλλιά

Οι ζωντανές, ανάλαφρες μπούκλες χαρίζουν μια ανέμελη και νεανική νότα στην εμφάνισή σας. Τώρα μπορείτε να τις πετύχετε κι εσείς, με το σίδερο για μπούκλες CurlCeramic με την προστατευτική κεραμική επίστρωση

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο για μπούκλες με κεραμική επίστρωση

Όμορφες μπούκλες, γερά μαλλιά

  • Κυρίως σώμα 16 χιλ.

  • Θερμοκρασία 190 C

  • Κεραμική επίστρωση

Σώμα 16 χιλ. για ζωντανές, ανάλαφρες μπούκλες

Σώμα 16 χιλ. για ζωντανές, ανάλαφρες μπούκλες

Με το σώμα διαμέτρου 16 χιλ. μπορείτε να δημιουργήσετε ανάλαφρες, ολοζώντανες μπούκλες και μπουκλάκια, για μια ανέμελη και χαρούμενη εμφάνιση

Προστατευτική κεραμική επίστρωση

Προστατευτική κεραμική επίστρωση

Η προστατευτική κεραμική επίστρωση εγγυάται ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και λιγότερη φθορά της τρίχας, για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά.

Μέγιστη θερμοκρασία 190°C για άψογα αποτελέσματα

Μέγιστη θερμοκρασία 190°C για άψογα αποτελέσματα

Η μέγιστη θερμοκρασία 190ºC εγγυάται άψογο αποτέλεσμα, ελαχιστοποιώντας τη φθορά των μαλλιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

8

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

17/06/2014

Italia

Italia

Prodotto eccellente

Mia moglie si trova molto bene ed è rimasta molto soddisfatta, consiglia l'acquisto.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8602/00 Arricciacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8602/00 Arricciacapelli

09/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab

Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8602/00 Lockenstab

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8602/00 Lockenstab

29/10/2012

Deutschland

Deutschland

Toller und leicht zu bedienender Lockenstab

Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8602/00 Lockenstab

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8602/00 Lockenstab

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.